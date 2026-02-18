संस्कृती

Panchang 18 February 2026: आजच्या दिवशी श्री विष्णुसहस्रनाम स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०४

☀ सूर्यास्त – १८:३२

🌞 चंद्रोदय – ०७:३०

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५२ ते ०७:०४

⭐ सायं संध्या – १८:३२ ते १९:४४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:१४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३२ ते २१:०२

⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:१३

⭐ राहु काळ – १२:४८ ते १४:१४

⭐ यमघंट काळ – ०८:३० ते ०९:५६

