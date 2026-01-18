संस्कृती

Panchang 18 January 2026: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 18 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 18 January 2026:

Panchang 18 January 2026:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Panchang 18 January 2026:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१३

☀ सूर्यास्त – १८:१५

🌞 चंद्रोदय – चंद्रोदय नाही

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०१ ते ०७:१३

⭐ सायं संध्या – १८:१५ ते १९:२७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:०२

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१५ ते २०:५०

⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०९

⭐ राहु काळ – १६:५२ ते १८:१५

⭐ यमघंट काळ – १२:४४ ते १४:०६

Loading content, please wait...
Astrology
culture
Panchang
Astrology Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.