Panchang 19 February 2026: आजच्या दिवशी दत्त कवच स्तोत्राचे पठण व 'बृं बृहस्पतये नमः' या मंत्राचा जप करावा

Panchang 19 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 19 February 2026:

Panchang 19 February 2026:

गौरव देशपांडे
Panchang 19 February 2026:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०३

☀ सूर्यास्त – १८:३३

🌞 चंद्रोदय – ०८:०६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५१ ते ०७:०३

⭐ सायं संध्या – १८:३३ ते १९:४५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१५

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३३ ते २१:०३

⭐ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१३

⭐ राहु काळ – १४:१४ ते १५:४०

⭐ यमघंट काळ – ०७:०३ ते ०८:२९

