Panchang 19 February 2026: आजच्या दिवशी दत्त कवच स्तोत्राचे पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 19 February 2026: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०३☀ सूर्यास्त – १८:३३🌞 चंद्रोदय – ०८:०६⭐ प्रात: संध्या – ०५:५१ ते ०७:०३⭐ सायं संध्या – १८:३३ ते १९:४५⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१५⭐ प्रदोषकाळ – १८:३३ ते २१:०३⭐ निशीथ काळ – ००:२३ ते ०१:१३⭐ राहु काळ – १४:१४ ते १५:४०⭐ यमघंट काळ – ०७:०३ ते ०८:२९.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:४८ ते १४:१४ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:१४ ते १५:४० 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४३ ते १५:२९🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर १६:५१ पर्यंत नंतर आकाशात🕉 शिववास – १६:५१ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – फाल्गुनपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – द्वितीया (१६:५१ नं.) तृतीयावार – गुरुवारनक्षत्र – पूर्वाभाद्रपदा (२१:४० नं.) उत्तराभाद्रपदायोग – सिद्ध (२१:२४ नं.) साध्यकरण – कौलव (१६:५० नं.) तैतिलचंद्र रास – कुंभ (१५:४५ नं. मीन)सूर्य रास – कुंभगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती (तारखेनुसार), श्रीरामकृष्ण परमहंस जयंती, सूर्याचा शततारा नक्षत्रप्रवेश १७.५३, मु. रमजान ९ हिजरी सन १४४७ - मु. रोजाप्रारंभ✅विशेष👉भूत, प्रेत, पिशाच ह्या गोष्टींविषयी अनादी काळापासून माणसाच्या मनात भीतीयुक्त कुतूहल जागृत आहे. ह्या संकल्पनांमध्ये कितपत तथ्य आहे, त्या खरोखर अस्तित्वात आहेत का? असे प्रश्न प्रत्येकाला पडतात.एकीकडे विज्ञानवादीही ह्या संदर्भात विविध सिद्धांत मांडून ह्याविषयी संशोधन करताना दिसतात. ह्या सगळ्याचा माणसाच्या कर्माशी कसा संबंध असतो आणि अशा गोष्टींपासून सावध राहण्यासाठी कोणते उपाय शास्त्रात सांगितले आहेत, ह्याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊ या पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांच्याकडून खालील youtube व्हिडिओद्वारे--https://youtu.be/m-ocPb7z-cE?si=oeFiYG3LBTAgAUj6👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वितीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्त कवच स्तोत्राचे पठण व 'बृं बृहस्पतये नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – डोरली🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना १५:४५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना १५:४५ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.