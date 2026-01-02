संस्कृती

Panchang 2 January 2026: आजच्या दिवशी महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्राचे पठण आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 2 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Sakal

गौरव देशपांडे
!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:११

☀ सूर्यास्त – १८:०५

🌞 चंद्रोदय – १७:०२

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५९ ते ०७:११

⭐ सायं संध्या – १८:०५ ते १९:१७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४३ ते १५:५४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०५ ते २०:४२

⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ०१:०४

⭐ राहु काळ – ११:१६ ते १२:३८

⭐ यमघंट काळ – १५:२१ ते १६:४३

