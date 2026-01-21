संस्कृती

Panchang 21 January 2026: आजच्या दिवशी विष्णुसहस्रनाम स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 21 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 21 January 2026:

Panchang 21 January 2026:

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१३

☀ सूर्यास्त – १८:१७

🌞 चंद्रोदय – ०८:५४

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०१ ते ०७:१३

⭐ सायं संध्या – १८:१७ ते १९:२९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५१ ते १६:०४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१७ ते २०:५२

⭐ निशीथ काळ – ००:१९ ते ०१:१०

⭐ राहु काळ – १२:४५ ते १४:०८

⭐ यमघंट काळ – ०८:३६ ते ०९:५९

