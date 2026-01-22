संस्कृती

Panchang 22 January 2026: आजच्या दिवशी ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 22 January 2026: आजच्या दिवशी ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा
गौरव देशपांडे
Panchang 22 January 2026: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१२

☀ सूर्यास्त – १८:१८

🌞 चंद्रोदय – ०९:३१

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२

⭐ सायं संध्या – १८:१८ ते १९:३०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५१ ते १६:०४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१८ ते २०:५२

⭐ निशीथ काळ – ००:१९ ते ०१:१०

⭐ राहु काळ – १४:०८ ते १५:३१

⭐ यमघंट काळ – ०७:१२ ते ०८:३५

