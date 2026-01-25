Panchang 25 January 2026: आजच्या दिवशी ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 25 January 2026: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:१२☀ सूर्यास्त – १८:२०🌞 चंद्रोदय – ११:२०⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२⭐ सायं संध्या – १८:२० ते १९:३२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:०६⭐ प्रदोषकाळ – १८:२० ते २०:५४⭐ निशीथ काळ – ००:२० ते ०१:११⭐ राहु काळ – १६:५६ ते १८:२०⭐ यमघंट काळ – १२:४६ ते १४:०९ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:५९ ते ११:२२ 💰💵अमृत मुहूर्त– ११:२२ ते १२:४६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३७ ते १५:२१🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ) ११:४३ नं. शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २०:५९ पर्यंत नंतर पाताळी🕉 शिववास – २०:५९ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – माघपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – सप्तमी (२०:५९ नं.) अष्टमीवार – रविवारनक्षत्र – रेवती (११:४३ नं.) अश्विनीयोग – सिद्ध (१०:०० नं.) साध्यकरण – गरज (०९:५७ नं.) वणीजचंद्र रास – मीन (११:४३ नं. मेष)सूर्य रास – मकरगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – भद्रा २०.५९ नं.,वैवस्वतमन्वादि, रथसप्तमी (अरुणोदयव्यापिनी-अरुणोदयी स्नान), (सूर्यग्रहणतुल्या तु शुक्ला माघस्य सप्तमी| अरुणोदयवेलायां तस्यां स्नानं महाफलम्॥), सूर्यजयंती, नर्मदा जयंती, सूर्यार्घ्यदान, अचलासप्तमीव्रत, श्रीदत्तनवरात्रारंभ, श्रीकृष्णावेणी उत्सवारंभ (नृसिंहवाडी), पंचक समाप्ती ११.४३, रवियोग ११.४३ प.नं. सर्वार्थसिद्धियोगhttps://youtube.com/shorts/0Yxebu_yjgA?si=QAv-s0Ie_lIF0pGr👉 शुभाशुभ दिवस - २०:५९ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना ११:४३ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना ११:४३ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.