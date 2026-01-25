संस्कृती

Panchang 25 January 2026: आजच्या दिवशी ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 25 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१२

☀ सूर्यास्त – १८:२०

🌞 चंद्रोदय – ११:२०

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२

⭐ सायं संध्या – १८:२० ते १९:३२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:०६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२० ते २०:५४

⭐ निशीथ काळ – ००:२० ते ०१:११

⭐ राहु काळ – १६:५६ ते १८:२०

⭐ यमघंट काळ – १२:४६ ते १४:०९

