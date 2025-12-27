Panchang 27 December 2025: आजच्या दिवशी शनि वज्रपंजर कवच स्तोत्राचे पठण व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

आजच्या दिवशी शनि वज्रपंजर कवच स्तोत्राचे पठण व 'शं शनैश्चराय नमः' या मंत्राचा जप करावा

जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 27 December 2025:

Panchang 27 December 2025:

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

Panchang 27 December 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०८

☀ सूर्यास्त – १८:०२

🌞 चंद्रोदय – १२:०४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५६ ते ०७:०८

⭐ सायं संध्या – १८:०२ ते १९:१४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४० ते १५:५१

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०२ ते २०:३९

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ०१:०१

⭐ राहु काळ – ०९:५१ ते ११:१३

⭐ यमघंट काळ – १३:५६ ते १५:१८

