संस्कृती

Panchang 27 February 2026: आजच्या दिवशी देवी कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 27 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 27 February 2026:

Panchang 27 February 2026:

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५८

☀ सूर्यास्त – १८:३६

🌞 चंद्रोदय – १४:४२

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४६ ते ०६:५८

⭐ सायं संध्या – १८:३६ ते १९:४८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:१६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३६ ते २१:०४

⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:११

⭐ राहु काळ – ११:१९ ते १२:४७

⭐ यमघंट काळ – १५:४१ ते १७:०८

Loading content, please wait...
Astrology
culture
Panchang
Astrology Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.