Panchang 27 February 2026: आजच्या दिवशी देवी कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:५८☀ सूर्यास्त – १८:३६🌞 चंद्रोदय – १४:४२⭐ प्रात: संध्या – ०५:४६ ते ०६:५८⭐ सायं संध्या – १८:३६ ते १९:४८⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:१६⭐ प्रदोषकाळ – १८:३६ ते २१:०४⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:११⭐ राहु काळ – ११:१९ ते १२:४७⭐ यमघंट काळ – १५:४१ ते १७:०८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०८:२५ ते ०९:५२ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:५२ ते ११:१९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४३ ते १५:२९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:४४ ते ११:१९ | १२:४७ ते १३:५६ | १७:०८ ते १७:४९ | २१:०४ ते २३:३२⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:५८ ते ०७:४४ | १३:५६ ते १७:०२ | १७:४९ ते २१:०४ | २३:३२ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १४:४६ ते २१:४० | ओहोटी: २१:४० ते ०४:३१ पुढील दिवस | भरती: ०४:३१ पुढील दिवस ते १०:०९ पुढील दिवस | ओहोटी: १०:०९ पुढील दिवस ते १५:५० पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी २१:३६ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉 शिववास – २१:३६ पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – फाल्गुनपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – एकादशी (२१:३६ नं.) द्वादशीवार – शुक्रवारनक्षत्र – आर्द्रा (०९:५५ नं.) पुनर्वसूयोग – आयुष्मान (१८:४९ नं.) सौभाग्यकरण – वणीज (१०:४० नं.) भद्राचंद्र रास – मिथुन (२६:५५ नं. कर्क)सूर्य रास – कुंभगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा १०.४० ते २१.३६, आमलकी एकादशी (सर्वेषाम्), श्रुंगारीएकादशी, श्रीबृहस्पती जयंती, सुवर्णनृसिंहमूर्तीचे पूजन, रवियोग ०९.५५ प.नं. सर्वार्थसिद्धियोग✅विशेष👉 फाल्गुन महिन्याचे चंद्रराशीनुसार अचूक राशीभविष्य जाणून घ्या खालील लिंक वर-https://youtu.be/F03grm2sZS0?si=526lPaYp29T59Zi5👉 शुभाशुभ दिवस - १०:४० प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – देवी कवच स्तोत्राचे पठण आणि 'शुं शुक्राय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पावटा, वाल, अभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना २६:५५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना २६:५५ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे .