Panchang 28 March 2026 : आजचे पंचांग! दशमी ते एकादशी विशेष; जाणून घ्या शुभ-अशुभ मुहूर्त अन् ग्रहस्थिती

!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३६☀ सूर्यास्त – १८:४४🌞 चंद्रोदय – १४:४१⭐ प्रात: संध्या – ०५:२४ ते ०६:३६⭐ सायं संध्या – १८:४४ ते १९:५६⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:४४ ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०३⭐ राहु काळ – ०९:३८ ते ११:०९⭐ यमघंट काळ – १४:११ ते १५:४२.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १४:११ ते १५:४२ 💰💵अमृत मुहूर्त– १५:४२ ते १७:१३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४१ ते १५:२९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:२७ ते १३:०४ | २१:०६ ते २३:२८⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:३६ ते ११:२७ | १३:०४ ते २१:०६ | २३:२८ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १४:४४ ते २१:२५ | ओहोटी: २१:२५ ते ०४:०० पुढील दिवस | भरती: ०४:०० पुढील दिवस ते ०९:५० पुढील दिवस | ओहोटी: ०९:५० पुढील दिवस ते १५:४२ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी ०९:५० पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉 शिववास – ०९:५० पर्यंत सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – चैत्रपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – दशमी (०९:५० नं.) एकादशीवार – शनिवारनक्षत्र – पुष्य (१५:४१ नं.) आश्लेषायोग – सुकर्मा (२०:४५ नं.) धृतिकरण – गरज (०९:५० नं.) वणीजचंद्र रास – कर्कसूर्य रास – मीनगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा २१.०७ नं., धर्मराज दशमी, धर्मराज पूजन करुन दवणा वहाणे, श्रीरामनवमीव्रतांगहोम:, रवियोग १५.४१ प✅विशेष👉इंटरनेटच्या माध्यमातून माहितीचा अखंड ओघ सुरु असतो. ही माहिती शास्त्राधारित आहे किंवा नाही याची शहानिशा होणे गरजेचे असते. ज्योतिषशास्त्राविषयीही जनमानसात अनेक मत-मतांतरे आढळतात. त्यातून अधिकृत माहिती कशी शोधावी? खरा ज्योतिषी कसा ओखावा? याविषयी जाणून घेणार आहोत सदर मुलाखतीमधून.त्याचबरोबर ज्योतिष आणि आरोग्ययांच्यातील संबंध कोणता? कर्मकांड म्हणजे काय? पत्रिका पाहूनही लग्ने मोडण्यामागचे कारण काय? अशा विविध प्रश्नांची सखोल उत्तरे देत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtu.be/oAYIvRnJYPA?si=_hQ2r6OIPMUmfKxI👉 शुभाशुभ दिवस - २१:०७ प.शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – निळे/काळे🛁 स्नान विशेष – काळे तिल किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शनि वज्रपंजर कवच स्तोत्राचे पठण आणि 'शं शनैश्चराय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस नीलमणि, काळे उडीद, तेल, तिळ, कुळिथ, लोखंड दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी काळे उडीद खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.