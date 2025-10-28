संस्कृती

Panchang 28 October 2025: आजच्या दिवशी दुर्गा कवच पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 28 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 28 October 2025

Panchang 28 October 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

What is the shubh muhurat on 28 October 2025 :

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३६

☀ सूर्यास्त – १८:००

🌞 चंद्रोदय – १२:५७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२४ ते ०६:३६

⭐ सायं संध्या – १८:०० ते १९:१२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४३

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०० ते २०:३१

⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १२:१८ ते १३:४३

⭐ यमघंट काळ – ०८:०१ ते ०९:२७

Loading content, please wait...
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com