Panchang 28 October 2025: आजच्या दिवशी दुर्गा कवच पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 28 October 2025 :*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३६☀ सूर्यास्त – १८:००🌞 चंद्रोदय – १२:५७⭐ प्रात: संध्या – ०५:२४ ते ०६:३६⭐ सायं संध्या – १८:०० ते १९:१२⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४३⭐ प्रदोषकाळ – १८:०० ते २०:३१⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३⭐ राहु काळ – १२:१८ ते १३:४३⭐ यमघंट काळ – ०८:०१ ते ०९:२७.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:३६ ते ०८:०१ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०८:०१ ते ०९:२७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१२ ते १४:५७🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात🕉 शिववास – श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – कार्तिकपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – अष्टमी (२८:४५ नं.) नवमीवार – बुधवारनक्षत्र – उत्तराषाढा (१२:४५ नं.) श्रवणयोग – शूल (२६:४४ नं.) गण्डकरण – भद्रा (१६:३५ नं.) शकुनीचंद्र रास – मकरसूर्य रास – तुळगुरु रास – कर्क .दिनविशेष – भद्रा १६.३५ प., दुर्गाष्टमी, बुधाष्टमी(सूर्यग्रहणासमान पुण्यदायक), गोपाष्टमी, गोपूजन व गोप्रदक्षिणा करणे, अन्नदान करणे, अयोध्या-मथुरापरिक्रमा प्रारंभ👉 विशेष - 🪐तुमच्या पत्रिकेत शनी कुठे आहे?तोच शनी तुमच्या आयुष्यात सुख देतो की संघर्ष?👉 जाणून घ्या जन्म लग्नकुंडलीतील शनीच्या प्रत्येक स्थानाचे फळ. देशपांडे पंचांगकर्ते पं. गौरव देशपांडे यांचे खास मार्गदर्शन-📺 पाहा पूर्ण व्हिडिओ इथे 👇https://youtu.be/KBYvnX2GMuI?si=uHLCHZjtNt3YxHvv👉 शुभाशुभ दिवस - १६:३५ नं. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अष्टमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दुर्गा कवच पठण व 'बुं बुधाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – नारळ, खोबरं, मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे .