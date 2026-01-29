संस्कृती

Panchang 29 January 2026: आजच्या दिवशी दत्तकवच स्तोत्र पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 29 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 29 January 2026:

Panchang 29 January 2026:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Panchang 29 January 2026:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१२

☀ सूर्यास्त – १८:२२

🌞 चंद्रोदय – १४:४४

⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२

⭐ सायं संध्या – १८:२२ ते १९:३४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:०८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२२ ते २०:५६

⭐ निशीथ काळ – ००:२१ ते ०१:१२

⭐ राहु काळ – १४:१० ते १५:३४

⭐ यमघंट काळ – ०७:१२ ते ०८:३५

Loading content, please wait...
Astrology
culture
Astrologist
Panchang
Astrology Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.