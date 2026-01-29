Panchang 29 January 2026: आजच्या दिवशी दत्तकवच स्तोत्र पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 29 January 2026:*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:१२☀ सूर्यास्त – १८:२२🌞 चंद्रोदय – १४:४४⭐ प्रात: संध्या – ०६:०० ते ०७:१२⭐ सायं संध्या – १८:२२ ते १९:३४⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:०८⭐ प्रदोषकाळ – १८:२२ ते २०:५६⭐ निशीथ काळ – ००:२१ ते ०१:१२⭐ राहु काळ – १४:१० ते १५:३४⭐ यमघंट काळ – ०७:१२ ते ०८:३५ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:४७ ते १४:१० 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:१० ते १५:३४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:२३🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात ११:१२ पर्यंत नंतर पाताळी🕉 शिववास – ११:१२ पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – माघपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – एकादशी (११:१२ नं.) द्वादशीवार – गुरुवारनक्षत्र – मृगशीर्ष (२७:०८ नं.) आर्द्रायोग – ऐंद्र (१८:०५ नं.) वैधृतिकरण – भद्रा (११:१२ नं.) बवचंद्र रास – वृषभ (१६:०० नं. मिथुन)सूर्य रास – मकरगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – भद्रा ११.१२ प., जया एकादशी(सर्वेषाम्), मृत्यु २७.०८ प.✅विशेष👉'पत्रिका काय सांगते' या मालिकेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांची पत्रिका काय सांगते जाणून घेऊया खालील युट्युब लिंक द्वारे-https://youtu.be/e-OjbCOc1GA?si=knO-gAjSonuE1DEn👉 शुभाशुभ दिवस - ११:१२ ते १८:०५ शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राध्द👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्तकवच स्तोत्र पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पावटा, वाल, अभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना १६:०० पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना १६:०० नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.