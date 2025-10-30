Panchang 30 October 2025: आजच्या दिवशी अर्गला स्तोत्र पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

आजच्या दिवशी अर्गला स्तोत्र पठण व 'शुं शुक्राय नमः' या मंत्राचा जप करावा

जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 30 October 2025:

Panchang 30 October 2025:

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

What is the shubh muhurat on 30 October 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३७

☀ सूर्यास्त – १७:५९

🌞 चंद्रोदय – १४:१९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२५ ते ०६:३७

⭐ सायं संध्या – १७:५९ ते १९:११

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४२

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५९ ते २०:३०

⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १०:५२ ते १२:१८

⭐ यमघंट काळ – १५:०८ ते १६:३३

