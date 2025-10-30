Panchang 30 October 2025: आजच्या दिवशी अर्गला स्तोत्र पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 30 October 2025:*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३७☀ सूर्यास्त – १७:५९🌞 चंद्रोदय – १४:१९⭐ प्रात: संध्या – ०५:२५ ते ०६:३७⭐ सायं संध्या – १७:५९ ते १९:११⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४२⭐ प्रदोषकाळ – १७:५९ ते २०:३०⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३⭐ राहु काळ – १०:५२ ते १२:१८⭐ यमघंट काळ – १५:०८ ते १६:३३ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०८:०२ ते ०९:२७ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:२७ ते १०:५२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:११ ते १४:५७🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात🕉 शिववास – सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – कार्तिकपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – दशमी (२७:५५ नं.) एकादशीवार – शुक्रवारनक्षत्र – धनिष्ठा (१३:४५ नं.) शतभिषायोग – वृद्धि (२३:५१ नं.) ध्रुवकरण – तैतिल (१६:१२ नं.) गरजचंद्र रास – कुंभसूर्य रास – तुळगुरु रास – कर्कदिनविशेष – भीष्मपंचकव्रतारंभ(५ दिवस),आशादशमीव्रत, आरोग्यव्रत, ब्रह्मप्राप्तीव्रत, राज्यप्राप्तीव्रत, रवियोग(अहोरात्र)विशेष 👉 जाणून घ्या जन्म लग्नकुंडलीतील शनीच्या प्रत्येक स्थानाचे फळ. देशपांडे पंचांगकर्ते पं. गौरव देशपांडे यांचे खास मार्गदर्शन- .📺 पाहा पूर्ण व्हिडिओ इथे 👇https://youtu.be/KBYvnX2GMuI?si=uHLCHZjtNt3YxHvv👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - दशमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – अर्गला स्तोत्र पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.