Panchang 31 October 2025: आजच्या दिवशी पांडुरंगाष्टक स्तोत्राचे पठण आणि ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 31 October 2025 :*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३८☀ सूर्यास्त – १७:५८🌞 चंद्रोदय – १४:५७⭐ प्रात: संध्या – ०५:२६ ते ०६:३८⭐ सायं संध्या – १७:५८ ते १९:१०⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४२⭐ प्रदोषकाळ – १७:५८ ते २०:३०⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३⭐ राहु काळ – ०९:२८ ते १०:५३⭐ यमघंट काळ – १३:४३ ते १५:०८ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १३:४३ ते १५:०८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १५:०८ ते १६:३३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:११ ते १४:५६🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – कार्तिकपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – एकादशी (०२:४९ नं. पुढील दिवस) द्वादशीवार – शनिवारनक्षत्र – शतभिषा (१३:३५ नं.) पूर्वाभाद्रपदायोग – ध्रुव (२१:५२ नं.) व्याघातकरण – वणीज (१५:२० नं.) भद्राचंद्र रास – कुंभसूर्य रास – तुळगुरु रास – कर्क .दिनविशेष – भद्रा १५.२० ते २६.४९, प्रबोधिनी एकादशी(सर्वेषाम्), विष्णुप्रबोधोत्सव, भीष्मपंचकव्रतारंभ,बकपंचक प्रारंभ, तुलसीपूजन, तुलसीविवाहारंभ, सार्वभौमव्रत,भद्रा संपल्यावर उसाचा रस पिणे (इक्षु रसपान), रवियोग १३.३५ प., त्रिपुष्करयोग २६.४९ नं.👉 विशेष - 🪐तुमच्या पत्रिकेत शनी कुठे आहे?तोच शनी तुमच्या आयुष्यात सुख देतो की संघर्ष?👉 जाणून घ्या जन्म लग्नकुंडलीतील शनीच्या प्रत्येक स्थानाचे फळ. देशपांडे पंचांगकर्ते पं. गौरव देशपांडे यांचे खास मार्गदर्शन-📺 पाहा पूर्ण व्हिडिओ इथे 👇https://youtu.be/KBYvnX2GMuI?si=uHLCHZjtNt3YxHvv👉 शुभाशुभ दिवस - १५:२० प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – निळे/काळे🛁 स्नान विशेष – काळे तिळ किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – पांडुरंगाष्टक स्तोत्राचे पठण आणि 'शं शनैश्चराय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस काळे वस्त्र दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पावटा, वाल, अभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी काळे उडीद खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे .