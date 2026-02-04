संस्कृती

Panchang 4 February 2026: दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे

Panchang 4 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:१०

☀ सूर्यास्त – १८:२६

🌞 चंद्रोदय – २०:५५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५८ ते ०७:१०

⭐ सायं संध्या – १८:२६ ते १९:३८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:१०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२६ ते २०:५८

⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:१३

⭐ राहु काळ – १२:४८ ते १४:१२

⭐ यमघंट काळ – ०८:३४ ते ०९:५९

