Panchang 4 February 2026: दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे

Panchang 4 February 2026:*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:१०☀ सूर्यास्त – १८:२६🌞 चंद्रोदय – २०:५५⭐ प्रात: संध्या – ०५:५८ ते ०७:१०⭐ सायं संध्या – १८:२६ ते १९:३८⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:१०⭐ प्रदोषकाळ – १८:२६ ते २०:५८⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:१३⭐ राहु काळ – १२:४८ ते १४:१२⭐ यमघंट काळ – ०८:३४ ते ०९:५९ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:१० ते ०८:३४ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०८:३४ ते ०९:५९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४० ते १५:२५🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – ०२:१८ पुढील दिवस पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – माघपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – तृतीया (२६:१८ नं. ) चतुर्थीवार – बुधवारनक्षत्र – पूर्वाफाल्गुनी (२४:०६ नं. ) उत्तराफाल्गुनीयोग – अतिगंड (२६:४९ नं. ) सुकर्माकरण – वणीज (१४:१६ नं.) भद्राचंद्र रास – सिंह (३०:१८ नं. कन्या)सूर्य रास – मकरगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – भद्रा १४.१६ ते २६.१८, स्वामी लोकनाथतीर्थ पुण्यतिथि, संत नरहरी सोनार पुण्यतिथि✅विशेष👉 चुकीच्या माहितीचे खंडन करणे आणि योग्य माहिती प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवणे या मूळ उद्देशाने 'देशपांडे पंचांग Astro'च्या माध्यमातून विविध विषयांवर विस्तृत चर्चा आपण करतो. प्रतिसाद म्हणून जागरूक प्रेक्षकही वेळोवेळी आपल्या शंका व्हिडीओजवरील comments मध्ये आम्हाला विचारतात. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन आम्ही 'Commentsवर Comments' हे नवीन सादर घेऊन येत आहोत. तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांवर शास्त्राधारित उत्तरे देण्याचा हा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. त्यामुळे संपूर्ण व्हिडीओ जरूर पाहा https://youtu.be/B-6MPyuKmdY?si=Pwadtckaq4VZKJkd👉 शुभाशुभ दिवस - १४:१६ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - तृतीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – विष्णू सहस्रनाम असतो तर असे पठण आणि 'बुं बुधाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, मांस🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मिथुन , सिंह , तुळ , वृश्चिक , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.