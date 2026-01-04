Panchang 4 January 2026: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

Panchang 4 January 2026: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:११

☀ सूर्यास्त – १८:०७

🌞 चंद्रोदय – १९:१८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५९ ते ०७:११

⭐ सायं संध्या – १८:०७ ते १९:१९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४४ ते १५:५५

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०७ ते २०:४३

⭐ निशीथ काळ – ००:१२ ते ०१:०५

⭐ राहु काळ – १६:४५ ते १८:०७

⭐ यमघंट काळ – १२:३९ ते १४:०१

