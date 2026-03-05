संस्कृती

Panchang 5 March 2026: आजच्या दिवशी देवी कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५४

☀ सूर्यास्त – १८:३८

🌞 चंद्रोदय – २१:१६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४२ ते ०६:५४

⭐ सायं संध्या – १८:३८ ते १९:५०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:१७

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३८ ते २१:०५

⭐ निशीथ काळ – ००:२१ ते ०१:१०

⭐ राहु काळ – ११:१८ ते १२:४६

⭐ यमघंट काळ – १५:४२ ते १७:१०

