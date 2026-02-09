Panchang 9 February 2026: आजच्या दिवशी शिव सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०८

☀ सूर्यास्त – १८:२८

🌞 चंद्रोदय – २५:१२

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५६ ते ०७:०८

⭐ सायं संध्या – १८:२८ ते १९:४०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:१२

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२८ ते २१:००

⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:१३

⭐ राहु काळ – ०८:३३ ते ०९:५८

⭐ यमघंट काळ – ११:२३ ते १२:४८

