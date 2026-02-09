Panchang 9 February 2026: आजच्या दिवशी शिव सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०८☀ सूर्यास्त – १८:२८🌞 चंद्रोदय – २५:१२⭐ प्रात: संध्या – ०५:५६ ते ०७:०८⭐ सायं संध्या – १८:२८ ते १९:४०⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:१२⭐ प्रदोषकाळ – १८:२८ ते २१:००⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:१३⭐ राहु काळ – ०८:३३ ते ०९:५८⭐ यमघंट काळ – ११:२३ ते १२:४८ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:३८ ते १७:०३ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:०८ ते ०८:३३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४१ ते १५:२६🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी🕉 शिववास – दिवसभर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – माघपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – अष्टमी (अहोरात्र)वार – सोमवारनक्षत्र – विशाखा (अहोरात्र)योग – वृद्धि (२५:५७ नं.) ध्रुवकरण – बालव (१९:४८ नं.) कौलवचंद्र रास – तुळ (२६:२५ नं.वृश्चिक)सूर्य रास – मकरगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – कालाष्टमी, जानकी जयंती, सीताष्टमी (मध्यान्हकाळी सीताजन्म), अष्टका श्राद्ध, यमघंट(अहोरात्र)✅विशेष👉ज्योतिषशास्त्र, अध्यात्म याविषयी विविध मुद्द्यांवर आधारित व्हिडीओजची मालिका आम्ही घेऊन येतो आणि जागरूक प्रेक्षक त्या माहितीवर आधारित आपल्या शंका वेळोवेळी उपस्थित करतात. त्यांचे निरसन विस्तृत पद्धतीने करण्याच्या हेतूने 'उत्तरे यथासांग' ही मालिका आम्ही सुरु केली आहे.प्रस्तुत भागामध्ये ज्योतिषशास्त्राच्या आधारे भविष्यात होणाऱ्या आजारांविषयी कसे जाणून घेता येते, ग्रहपीडेवर उपाय कोणते, त्याचबरोबर कोणत्या कृत्याला शास्त्रामध्ये कोणती शिक्षा सांगितली आहे अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे देत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे. बघा खालील यूट्यूब लिंक वर-https://youtu.be/wV9_F_pQuUI?si=yBOmcysXX59dpLV8👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अष्टमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिव सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – नारळ, खोबरं, मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , सिंह , तुळ , धनु , मकर — या राशींना २६:२५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , मिथुन , कन्या , वृश्चिक , मकर , कुंभ — या राशींना २६:२५ नंतर (पुढील दिवस) चंद्रबळ अनुकूल आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.