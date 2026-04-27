Panchang 27 April 2026 : आजचे पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहु काळ, आजचा दिवस शुभ की अशुभ जाणून घ्या सविस्तर

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:१४☀ सूर्यास्त – १८:५०🌞 चंद्रोदय – १४:२९⭐ प्रात: संध्या – ०५:०२ ते ०६:१४⭐ सायं संध्या – १८:५० ते २०:०२⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:५० ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५४⭐ राहु काळ – १७:१५ ते १८:५०⭐ यमघंट काळ – १२:३२ ते १४:०६.♦️ लाभदायक----\r\n\r\nलाभ मुहूर्त– ०९:२३ ते १०:५७ 💰💵\r\n\r\nअमृत मुहूर्त– १०:५७ ते १२:३२ 💰💵\r\n\r\n👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:२८\r\n\r\n⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:१४ ते ०७:०४ | ०७:५४ ते ११:१६ | २०:२१ ते २१:५२ | २३:२३ ते २४:००\r\n\r\n⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:०४ ते ०७:५४ | ११:१६ ते १७:५९ | १८:५० ते २०:२१ | २१:५२ ते २३:२३\r\n\r\n🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १४:३४ ते २०:५८ | ओहोटी: २०:५८ ते ०३:१७ पुढील दिवस | भरती: ०३:१७ पुढील दिवस ते ०९:१९ पुढील दिवस | ओहोटी: ०९:१९ पुढील दिवस ते १५:२६ पुढील दिवस\r\n\r\n🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)\r\n\r\n🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर २०:३४ पर्यंत नंतर आकाशात\r\n\r\n🕉 शिववास – २०:३४ पर्यंत सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे\r\n\r\nशालिवाहन शक १९४८\r\n\r\nसंवत्सर पराभव\r\n\r\nअयन – उत्तरायण\r\n\r\nऋतु – वसंत\r\n\r\nमास – वैशाख\r\n\r\nपक्ष - शुक्ल पक्ष\r\n\r\nतिथी – दशमी (२०:३४ नं.) एकादशी\r\n\r\nवार – रविवार\r\n\r\nनक्षत्र – मघा (२२:३६ नं.) पूर्वाफाल्गुनी\r\n\r\nयोग – वृद्धि (२४:२१ नं.) ध्रुव\r\n\r\nकरण – तैतिल (०९:०५ नं.) गरज\r\n\r\nचंद्र रास – सिंह\r\n\r\nसूर्य रास – मेष\r\n\r\nगुरु रास – मिथुन\r\n\r.📌 दिनविशेष – यमघंट २२.३६ प., रवियोग २२.३६ प. ✅विशेष 👉 कमेंट्स वर कमेंट्स भाग ४- जेवणाआधी कोणते श्लोक म्हणावे ? रात्री झोपताना म्हणावयाचे श्लोक. शेतीसाठी शुभ मुहूर्त , लग्न आणि घर एका वर्षात करावे का ? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे बघा खालील youtube व्हिडिओमध्ये- https://youtu.be/pUSLBLycmQs?si=QNL1vxVfDsT5uQQx 👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस 👉 श्राद्ध तिथी - दशमी श्राद्ध 👗 आजचे वस्त्र – केशरी 🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे. 👉 उपासना – सूर्यकवच स्तोत्राचे पठण आणि 'श्री सूर्याय नमः' या मंत्राचा जप करावा. 👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे 🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, स्त्रीसंग 🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे. 👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.