संस्कृती

Panchang 7 April 2026 : मंगळवारचे शुभ मुहूर्त, राहुकाल आणि चंद्रबळ जाणून घ्या

Panchang 7 April 2026 :आजच्या पंचांगानुसार तिथी, नक्षत्र, राहुकाल, चंद्रबळ आणि शुभ-अशुभ वेळा जाणून घ्या. मंगळवारच्या दिवसाचे संपूर्ण ज्योतिष मार्गदर्शन येथे वाचा.
panchang

panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२८

☀ सूर्यास्त – १८:४६

🌞 चंद्रोदय – २३:३३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१६ ते ०६:२८

⭐ सायं संध्या – १८:४६ ते १९:५८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४६ ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ०१:००

⭐ राहु काळ – १५:४१ ते १७:१३

⭐ यमघंट काळ – ०९:३२ ते ११:०४

Loading content, please wait...
