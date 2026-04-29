संस्कृती

Panchang 29 April 2026 : आजचे पंचांग! प्रदोष व्रत, शुभ मुहूर्त आणि राहु काळ जाणून घ्या

Panchang : 29 एप्रिल 2026 चे सविस्तर पंचांग वाचा. सूर्योदय, सूर्यास्त, राहु काळ, शुभ मुहूर्त, तिथी, नक्षत्र, योग आणि प्रदोष व्रताची संपूर्ण माहिती येथे मिळवा.
Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:१२

☀ सूर्यास्त – १८:५२

🌞 चंद्रोदय – १७:०३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०० ते ०६:१२

⭐ सायं संध्या – १८:५२ ते २०:०४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४८ ते १६:२०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५२ ते २१:०८

⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५४

⭐ राहु काळ – १२:३२ ते १४:०७

⭐ यमघंट काळ – ०७:४७ ते ०९:२२

Loading content, please wait...
Astrology
Panchang
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Zodiac Predictions
Astrology and Panchang