आतापर्यंत खूप सोसलं आणि भोगलं ! फक्त येत्या 48 तासांत दोन राशींचा सगळा त्रास होणार दूर; सुवर्णकाळाची सुरुवात

Marathi Rashi Bhavishya : ज्योतिषशास्त्रानुसार शनी देवाला कर्मफलदाता मानलं जातं. शनीचा प्रभाव प्रत्येक राशीवर पडत असतो. या ग्रहाचा संबंध शिस्त, न्याय, मेहनत, संघर्ष या गोष्टींशी जोडला जातो. .शनीच्या साडेसातीप्रमाणेच शनीची ढैय्या ही एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. अडीच वर्षाच्या काळात शनिदेव कर्मानुसार व्यक्तीची परीक्षा घेतात. जे लोक या परीक्षेत उत्तीर्ण होतात त्यांना याची शुभ फळे मिळतात. सध्या सिंह आणि धनु या दोन राशींवर शनी ढैय्येचा प्रभाव आहे. येत्या जून महिन्यात या दोन राशींना ढैय्येतुन दिलासा मिळणार आहे पण त्याची मुक्तता होणार का ? जाणून घेऊया. .सिंह रास :ज्योतिषशास्त्राच्या अनुसार, सिंह राशीच्या लोकांना 3 जून 2027 ला ढैय्येतुन मुक्तता मिळेल. पण ही मुक्तता काही काळापुरती असेल. त्यानंतर पुन्हा 20 ऑक्टोबर 2027 मध्ये सिंह राशीचे लोक शनीच्या प्रभावाखाली येतील. 23 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत ही ढैय्या सुरु राहील. .धनु रास : धनु राशीच्या लोकांची ढैय्येतुन मुक्तता 23 फेब्रुवारी 2028 मध्ये होईल. पण तोपर्यंत आर्थिक आणि आरोग्याच्या बाबतीत या राशीच्या लोकांना अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागेल. .कधी होणार गोल्डन टाईमची सुरुवात ?23 फेब्रुवारी 2028 नंतर सिंह आणि धनु राशीचा सुवर्णकाळ सुरु होईल. अडकलेली कामं मार्गी लागतील. व्यवसायात यश मिळेल. संपत्तीत वाढ होईल आणि तुम्ही तुमच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण कराल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.