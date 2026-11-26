KITCHEN VASTU RULES FOR SALT STORAGE: वास्तुशास्त्रात स्वयंपाकघरातील मिठाला खूप महत्त्व आहे. घरात सुख-शांती यांचा संबंध थेट स्वयंपाकघराशी जोडला जातो. त्यामुळे स्वयंपाकघरात वस्तू ठेवताना काही नियम पाळण्याचा सल्ला दिला जातो. मीठ, मिरची, सारख, हळद या रोजच्या वापरातील पदार्थांना वास्तूशास्त्रात फार महत्त्व आहे. मिठाच्या डब्याजवळ जर तुम्ही पुढील काही वस्तू ठेवल्या तर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकते असं वास्तुशास्त्र सांगतं. जाणून घेऊया....मिठाचं महत्त्ववास्तुशास्त्रामध्ये मिठाला खूप महत्त्व आहे.त्यामुळे मीठ ठेवण्यासाठी काचेच्या डब्याचा वापर करावा अशी मान्यता आहे. प्लास्टिक किंवा लोखंड यासारख्या भांड्यात मीठ ठेवणं अशूभ मानलं जातं. तसंच कोणाकडून मीठ फुकट घेणं ही अशुभ मानलं जातं. यामुळे घरात नकारात्मकता येऊन आर्थिक अडचणी होऊ शकतात असा समज आहे. .वास्तुशास्त्रात हातावर मीठ देणं सुद्धा चुकीचं आहे. मीठ देताना नेहमीत ते एखाद्या भांड्यातून द्यावे अशी मान्यता आहे. तसंच मिठाचा डबा कधी रिकामा ठेवू नये असंही म्हटलं जातं. मिठाचा डबा भरून ठेवणं शुभ मानलं जातं. घरात यामुळे सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते. अशी मान्यता आहे. .वास्तुशास्त्रानुसार, मीठ, साखर आणि मिरची एकाच डब्यात ठेवणे टाळावे. या वस्तू एकत्र ठेवल्याने घरात वाद-विवाद आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होतात, अशी मान्यता आहे. .स्वयंपाकघरातील स्वच्छतेकडे लक्ष द्यास्वयंपाकघरात स्वच्छता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. घाणेरडी भांडी, अस्ताव्यस्त सामान आणि तुटलेले डबे स्वयंपाकघरात ठेवू नयेत. रात्री झोपण्यापूर्वी भांडी स्वच्छ करून ठेवावीत. तसेच स्वयंपाकघराची नियमित स्वच्छता करावी. .डिस्क्लेमर: या लेखात दिलेली माहिती वास्तुशास्त्रातील पारंपरिक मान्यता आणि उपलब्ध माहितीनुसार आहे. या दाव्यांना कोणताही वैज्ञानिक आधार असल्याची पुष्टी करण्यात आलेली नाही. सकाळ समुह अशा गोष्टींना दुजोरा देत नाही. .स्वयंपाकघरात मीठ ठेवण्याची योग्य पद्धत कोणती? दिशा, डबा अन् झाकणाबाबत जाणून घ्या वास्तुनियम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.