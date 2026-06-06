Vastu Tips : घरात खूप रखरख वाटते? 'या' 5 बिनकामाच्या वस्तू हिरावू शकतात तुमची शांती; खेचतात नकारात्मकता, कुटुंबात सतत वाद

घराचा उंबरठा ओलांडला की मनाला एक निवांतपणा मिळायला हवा. पण कधीकधी घरात पाय ठेवताच अचानक अस्वस्थता जाणवू लागते. कष्टाने उभारलेल्या संसारात कारणाशिवाय वादाची ठिणगी पडू लागते. वास्तू शास्त्रानुसार, याचे कारण अनेकदा आपल्या नकळत घरात साठवून ठेवलेल्या वस्तूंमध्ये दडलेले असते. काही बिनकामाच्या वस्तू नकारात्मकतेचे चुंबक बनून कुटुंबातील सुखाला ग्रहण लावतात. चला तर अशा ५ वस्तूंबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...बंद किंवा बिघडलेले घड्याळपहिली महत्त्वाची वस्तू म्हणजे घरात भिंतीवर रेंगाळणारे बंद किंवा बिघडलेले घड्याळ. घड्याळ हे केवळ वेळेचे साधन नसून ते तुमच्या आयुष्याची गती दर्शवते. वास्तू शास्त्रानुसार, थांबलेले घड्याळ घरातील ऊर्जेचा प्रवाह आणि सदस्यांची प्रगती पूर्णपणे थांबवते. यामुळे विचारांमध्ये जडत्व येते, जुने वाद पुन्हा डोके वर काढतात आणि घरात सतत नैराश्याचे वातावरण तयार होते..Marriage Numerology : मुलीच्या लग्नासाठी मुलगा बघताय? 'या' मुलांकाचे लोक बनतात परफेक्ट जावई, सगळ्यांचे मन जिंकतात.फाटलेले आणि जीर्ण कपडेदुसरी वस्तू म्हणजे जुन्या आठवणींच्या नावाखाली कपाटात किंवा अडगळीत साठवून ठेवलेले फाटलेले आणि जीर्ण कपडे. अनेकदा आपण भावनिक बंधनांमुळे हे कपडे फेकून देत नाही. परंतु, हे फाटलेले कपडे भूतकाळातील नकारात्मक आणि दुःखद भावनांना घरात बांधून ठेवतात. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांच्या मनात सतत चीडचीड होते आणि नातेसंबंधांमध्ये आदर कमी होऊन कटुता निर्माण होते..तुटलेली काच किंवा तडे गेलेली भांडीतिसरी अत्यंत घातक वस्तू म्हणजे तुटलेली काच किंवा तडे गेलेली भांडी. चिनी मातीची भांडी किंवा काचेच्या वस्तूंना किंचित जरी तडा गेला तरी आपण ती तशीच वापरतो. वास्तू विज्ञानानुसार, अशा वस्तू घरात राहणाऱ्या व्यक्तींच्या मनात आणि नात्यांमध्ये उभी फूट पाडतात.तुटलेल्या काचेमधून उत्सर्जित होणारी ऊर्जा घरातील संवाद संपवून टाकते आणि कुटुंबात सतत गैरसमज निर्माण करते..Numerology : 'या' 4 मुलांकाच्या लोकांच्या हातात अजिबात टिकत नाही पैसा, नको तिथे अति खर्च करून गरजेच्या वेळी होतात कंगाल.बंद, निरुपयोगी वस्तूचौथी वस्तू म्हणजे घरात कोपऱ्यात पडून असलेली बंद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किंवा निरुपयोगी वायर्स. खराब झालेला मिक्सर, बंद पडलेला जुना फोन किंवा संगणकाचे सुटे भाग घरातील 'राहू' दोषाला आमंत्रण देतात. हा इलेक्ट्रॉनिक कचरा घरातील मुख्य व्यक्तीवर तीव्र मानसिक ताण निर्माण करतो. यामुळे घरात पैशांचे नुकसान होते आणि विनाकारण अत्यंत हिंसक स्वरूपाचे वाद होऊ लागतात..सुकलेली किंवा कोमेजलेली झाडेपाचवी आणि शेवटची वस्तू म्हणजे घराची शोभा वाढवण्यासाठी ठेवलेली पण आता सुकलेली किंवा कोमेजलेली झाडे. अनेकदा कुंडीतील झाडे वाळून जातात तरीही ती तशीच घरात ठेवली जातात.सुकलेली झाडे घरातील जिवंतपणा, उत्साह आणि पॉझिटिव्ह ऊर्जा पूर्णपणे शोषून घेतात. यामुळे घरातील वातावरणात सुस्ती आणि उदासीनता पसरते ज्यामुळे सदस्यांमध्ये आपापसात क्लेश आणि भांडणे हमखास वाढतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.