संस्कृती

Vastu Tips: संध्याकाळ होण्यापूर्वी घरात करा ‘ही’ ३ कामं; घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक वातावरण!

vastu tips for home : संध्याकाळ होण्यापूर्वी तुळशीजवळ तुपाचा दिवा लावणे, कपूर किंवा धूप जाळणे आणि मुख्य दरवाजा प्रकाशमय ठेवणे असे ३ उपाय केल्याने घरात सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक वातावरण राहते, अशी धार्मिक आणि वास्तुशास्त्रीय मान्यता आहे.
Vastu Tips

Vastu Tips

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Vastu Tips: दिवसभराच्या धावपळीनंतर संध्याकाळची वेळ ही घरात शांतता आणि प्रसन्नता निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. भारतीय संस्कृतीत संध्याकाळच्या वेळी देवपूजा, दिवा लावणे आणि घरात सुगंधी वातावरण ठेवण्याची परंपरा आहे. वास्तुशास्त्र आणि धार्मिक मान्यतेनुसार, सूर्यास्ताच्या आसपास काही गोष्टी केल्याने घरातील सकारात्मक वातावरण टिकून राहण्यास मदत होते, अशी श्रद्धा आहे.

घरात वारंवार तणावाचे वातावरण निर्माण होत असेल किंवा घरातील वातावरण प्रसन्न वाटत नसेल, तर संध्याकाळी काही सोपे उपाय करून पाहता येतात. संध्याकाळ होण्यापूर्वी ही ३ कामे करण्याची धार्मिक आणि वास्तुशास्त्रीय मान्यता आहे.

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