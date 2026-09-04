Vastu Tips: संध्याकाळ होण्यापूर्वी घरात करा ‘ही’ ३ कामं; घरात राहील सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक वातावरण!

Vastu Tips: दिवसभराच्या धावपळीनंतर संध्याकाळची वेळ ही घरात शांतता आणि प्रसन्नता निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. भारतीय संस्कृतीत संध्याकाळच्या वेळी देवपूजा, दिवा लावणे आणि घरात सुगंधी वातावरण ठेवण्याची परंपरा आहे. वास्तुशास्त्र आणि धार्मिक मान्यतेनुसार, सूर्यास्ताच्या आसपास काही गोष्टी केल्याने घरातील सकारात्मक वातावरण टिकून राहण्यास मदत होते, अशी श्रद्धा आहे.घरात वारंवार तणावाचे वातावरण निर्माण होत असेल किंवा घरातील वातावरण प्रसन्न वाटत नसेल, तर संध्याकाळी काही सोपे उपाय करून पाहता येतात. संध्याकाळ होण्यापूर्वी ही ३ कामे करण्याची धार्मिक आणि वास्तुशास्त्रीय मान्यता आहे..संध्याकाळी करावयाची ‘ही’ ३ महत्त्वाची कामेतुळशीजवळ तुपाचा दिवा लावाहिंदू धर्मात तुळशीच्या रोपाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. त्यामुळे संध्याकाळी तुळशीजवळ तुपाचा दिवा लावण्याची परंपरा अनेक घरांमध्ये पाहायला मिळते. तुळशीजवळ दिवा लावल्याने घरात सकारात्मक वातावरण राहते आणि सुख-समृद्धी टिकून राहते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.सूर्यास्ताच्या आसपास तुळशीची पूजा करून तिच्याजवळ दिवा लावावा. दिवा लावताना मनोभावे प्रार्थना केल्याने घरातील वातावरण शांत आणि प्रसन्न राहते, अशी श्रद्धा आहे. माता लक्ष्मीचा वास घरात राहावा आणि कुटुंबावर तिची कृपा असावी, यासाठीही हा उपाय केला जातो..Vastu Tips: घरात हत्तीची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.कपूर किंवा धूप जाळासंध्याकाळच्या वेळी घरात कपूर किंवा सुगंधी धूप लावण्याचीही परंपरा आहे. घरातील प्रत्येक भागात धूप दाखवल्याने वातावरण सुगंधी आणि प्रसन्न होते. धार्मिक मान्यतेनुसार, कपूर आणि धूपामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होण्यास मदत होते.कपूर किंवा धूप लावताना तो घरातील वेगवेगळ्या कोपऱ्यांमध्ये दाखवता येतो. यामुळे घरात सकारात्मक वातावरण निर्माण होते आणि मनाला शांतता मिळते, अशी श्रद्धा आहे.मात्र, कपूर किंवा धूप जाळताना घरात हवा खेळती राहील याची काळजी घ्यावी. लहान मुले किंवा पाळीव प्राणी असतील तर विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे..मुख्य दरवाजा प्रकाशमय ठेवावास्तुशास्त्रात घराच्या मुख्य दरवाजाला विशेष महत्त्व दिले जाते. घरात प्रवेश करण्याचा हा प्रमुख मार्ग असल्याने संध्याकाळच्या वेळी मुख्य दरवाजा आणि उंबरठा स्वच्छ व प्रकाशमय ठेवावा, अशी वास्तुशास्त्रीय मान्यता आहे.सूर्यास्तानंतर मुख्य दरवाजा पूर्णपणे अंधारात ठेवण्याऐवजी तिथे दिवा किंवा लाईट लावावा. प्रवेशद्वार स्वच्छ आणि व्यवस्थित ठेवणेही महत्त्वाचे मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवेश होतो आणि घरात सुख-समृद्धी टिकून राहते..Vastu Tips: घराचा उंबरठा महत्त्वाचा का मानला जातो? 'या' ५ गोष्टी घरासमोर असल्यास वाढतो वास्तुदोष!.संध्याकाळच्या वेळी घर स्वच्छ ठेवणेही महत्त्वाचेघरातील वातावरण प्रसन्न ठेवण्यासाठी स्वच्छतेकडेही विशेष लक्ष द्यावे. मुख्य दरवाजाजवळ कचरा, धूळ किंवा अनावश्यक वस्तूंचा पसारा ठेवू नये. उंबरठा आणि प्रवेशद्वार स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करावा.संध्याकाळच्या वेळी घरात दिवा लावणे, देवपूजा करणे आणि काही वेळ शांत वातावरणात प्रार्थना करणे यामुळे मन प्रसन्न राहण्यास मदत होते. त्यामुळे घरातील सदस्यांमध्येही सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेखातील माहिती धार्मिक आणि वास्तुशास्त्रीय मान्यतांवर आधारित आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही मान्यतांची पुष्टी करत नाही. वाचकांनी ही माहिती श्रद्धेच्या दृष्टीने घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.