Vastu Tips: पाकिटात काय ठेवावे आणि काय ठेवू नये? वास्तुशास्त्राचे 'हे' उपाय दूर करू शकतात पैशांची अडचण!

Easy Vastu Remedies for Wallet: खूप कष्ट करूनही हातात पैसा टिकत नसेल किंवा सतत आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असेल, तर यामागे तुमच्या पाकिटातील (पर्स) वास्तुदोष असू शकतो. वास्तुशास्त्रानुसार पर्स ही आर्थिक ऊर्जा आणि धनवृद्धीशी थेट जोडलेली असते. वास्तूमध्ये संपत्तीला देवी लक्ष्मीचे स्वरूप मानले गेले आहे. त्यामुळे पैसे ठेवण्याची जागा नेहमी स्वच्छ, सुव्यवस्थित आणि सकारात्मक ऊर्जेने भरलेली असावी. जाणून घ्या वास्तुशास्त्रानुसार पाकिटात कोणत्या गोष्टी ठेवणे शुभ मानले जाते आणि कोणत्या गोष्टींमुळे नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते..पाकिटात काय ठेवावे? (काय शुभ मानले जाते?)लक्ष्मी देवीची लहान प्रतिमा: पाकिटात माता लक्ष्मीची लहान आणि स्वच्छ प्रतिमा ठेवावी. यामुळे धन, समृद्धी आणि सकारात्मकता टिकून राहते.छोटे श्रीयंत्र: पर्समध्ये छोटे श्रीयंत्र ठेवल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होतात अशी मान्यता आहे.चांदीचे नाणे: पूजेत सिद्ध केलेले चांदीचे नाणे पाकिटात ठेवणे अत्यंत शुभ मानले जाते. हे स्थिर संपत्ती आणि आर्थिक सुरक्षेचे प्रतीक आहे..Vastu Tips: घरामध्ये मोरपीस ठेवावे की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.शुभ मंत्र किंवा 'श्री' लिहिलेला कागद: लाल किंवा पिवळ्या रंगाच्या छोट्या कागदावर 'श्री' किंवा शुभ मंत्र लिहून पर्समध्ये ठेवल्याने शुभ ऊर्जा आकर्षित होते.सुव्यवस्थित नोटा: पैसे नेहमी आदराने ठेवावेत. नोटा दुमडून किंवा विस्कळीत ठेवण्याऐवजी त्यांच्या मूल्यांनुसार योग्य क्रमाने ठेवाव्यात..पाकिटात काय ठेवू नये?(कशामुळे होते आर्थिक नुकसान?)फाटलेल्या नोटा: फाटलेल्या नोटा पाकिटात ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा वाढते.जुनी बिले आणि पावत्या: खरेदीची जुनी बिले, रशीद किंवा नको असलेले कागद पर्समध्ये ठेवल्याने आर्थिक प्रगतीत अडथळे येतात.दिवंगत व्यक्तींचे फोटो: पाकिटात मृत व्यक्तींचे फोटो ठेवणे वास्तूनुसार अशुभ मानले जाते.नको असलेल्या अनावश्यक वस्तू: जुनी कार्ड्स, निरुपयोगी कागदपत्रे यांमुळे पर्समध्ये अस्वच्छता निर्माण होते आणि धनाचा प्रवाह रोखला जातो..समृद्धीसाठी पाकिटाशी संबंधित विशेष वास्तू नियमपाकीट नेहमी स्वच्छ ठेवा: आठवड्यातून किमान एकदा पर्स रिकामी करून त्यातील अनावश्यक गोष्टी बाहेर फेका.नाणी आणि नोटा वेगळ्या ठेवा: नाण्यांचा आवाज आणि नोटांची रचना वेगळी असावी. शक्यतो नाणी आणि नोटांसाठी वेगळे कप्पे वापरा.पाकीट पूर्णपणे रिकामे ठेवू नका: पर्समध्ये नेहमी काही ना काही रक्कम शिल्लक ठेवावी. पूर्णपणे रिकामे पाकीट दरिद्रतेचे लक्षण मानले जाते..फाटलेले पाकीट बदला: पर्स कापलेली किंवा जुनी होऊन फाटली असेल तर ती लगेच बदला.पैशांचा आदर करा: पाकिटातून पैसे काढताना किंवा ठेवताना ते नेहमी आदराने आणि काळजीपूर्वक हाताळा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Kitchen Vastu Tips: तुमचे स्वयंपाकघर योग्य दिशेला आहे का? जाणून घ्या गॅस शेगडी आणि सिंक कुठे असावे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.