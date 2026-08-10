Vastu Tips: घरामध्ये मोरपीस ठेवावे की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम

Peacock Feather Remedies for Home: वास्तूशास्त्रामध्ये मोरपिसाला अत्यंत पवित्र, ऊर्जादायी आणि शुभ मानले गेले आहे. भगवान श्रीकृष्णाच्या मस्तकावर विराजमान असलेले मोरपीस फक्त सौंदर्याचे प्रतीक नसून नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करणारे एक प्रभावी साधन मानले जाते.वास्तूशास्त्रानुसार, घरात किंवा कार्यस्थळावर योग्य दिशेला आणि योग्य ठिकाणी मोरपीस ठेवल्याने राहु-केतू यांसारख्या ग्रहांचे दुष्परिणाम कमी होतात, वास्तू दोष दूर होतात आणि कुटुंबात आनंद, शांतता व समृद्धी नांदते. वास्तू नियमांनुसार घरामध्ये कोणकोणत्या ४ महत्त्वाच्या ठिकाणी मोरपीस ठेवल्याने विशेष शुभ परिणाम मिळतात, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे..तिजोरी किंवा पाकीटघरामध्ये धन ठेवण्याची जागा, लॉकर, तिजोरी किंवा दररोज वापरल्या जाणाऱ्या पाकिटात (पर्स) एक छोटे मोरपीस ठेवावे.धार्मिक मान्यतेनुसार, मोरपीस हे माता लक्ष्मीला अत्यंत प्रिय आहे. धनाच्या ठिकाणी मोरपीस ठेवल्याने माता लक्ष्मीची कृपा राहते आणि घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होऊन आर्थिक चणचण संपते.अवाजवी खर्च थांबतात, अडकलेले पैसे परत मिळण्याचे मार्ग मोकळे होतात आणि व्यापारात किंवा उत्पन्नात सातत्यपूर्ण वाढ दिसून येते..Vastu Tips: घरात हत्तीची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.कार्यस्थळ आणि ऑफिस डेस्कतुम्ही जिथे काम करता, त्या ऑफिस टेबलवर किंवा वर्क-डेस्कच्या समोरच्या बाजूला मोरपीस अशा प्रकारे ठेवावे जेणेकरून ते काम करताना सहज दिसेल.वास्तूशास्त्रानुसार, कामाच्या ठिकाणी मोरपीस ठेवल्याने आजूबाजूची नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते. हे वातावरण तणावमुक्त ठेवण्यास मदत करते.ज्योतिषशास्त्रानुसार, मोरपिसाच्या प्रभावाने कुंडलीतील राहुचा वाईट प्रभाव कमी होतो. कामातील स्पष्टता वाढते, निर्णयक्षमता सुधारते, सहकाऱ्यांसोबतचे संबंध चांगले राहतात आणि नोकरी-व्यवसायात पदोन्नती किंवा प्रगतीचे योग येतात..घराचे मुख्य प्रवेशद्वारघराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या (Main Entrance) वरच्या बाजूला आतून किंवा बाहेरून मोरपीस लावावे.मुख्य द्वार हे घरात प्रवेश करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या ऊर्जेचे केंद्र असते. येथे मोरपीस लावल्याने कोणत्याही प्रकारची वाईट नजर किंवा नकारात्मक ऊर्जा घरात प्रवेश करू शकत नाही.घरातील गंभीर वास्तू दोष दूर होतात. राहु-केतूच्या दोषांमुळे घरात होणारे विनाकारण वादविवाद थांबतात आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये आपुलकी व सुख-शांतीचे वातावरण निर्माण होते..मुलांची अभ्यासाची खोली / स्टडी रूममुलांच्या अभ्यासाच्या टेबलवर किंवा त्यांच्या पुस्तकांमध्ये मोरपीस ठेवावे.मोरपीसाचा संबंध विद्या आणि बुद्धीची देवता मानल्या जाणाऱ्या सरस्वती देवीशी आणि भगवान श्रीकृष्णाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे अभ्यासाच्या ठिकाणी मोरपीस असणे अत्यंत शुभ मानले जाते.मुलांची अभ्यासातील एकाग्रता वाढते, स्मरणशक्ती तीक्ष्ण होते आणि अभ्यासात येणारा आळस दूर होतो. शिक्षणाच्या क्षेत्रात मुलांना विशेष यश आणि यशोगाथा प्राप्त करण्यास मदत होते. .Kitchen Vastu Tips: तुमचे स्वयंपाकघर योग्य दिशेला आहे का? जाणून घ्या गॅस शेगडी आणि सिंक कुठे असावे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.