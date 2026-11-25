आपल्या घरातील स्वयंपाकघरात मीठ हा पदार्थ रोजच्या वापरात महत्त्वाचा आहे. जेवणाची चव वाढवण्यापासून ते पदार्थ टिकवण्यापर्यंत मिठाचा उपयोग केला जातो. परंतु वास्तुशास्त्रात मिठाला विशेष महत्त्व दिले जाते. मिठाचा संबंध सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जेशी जोडला जातो. तसंच वास्तुशास्त्रात स्वयंपाकघरात मीठ कोणत्या दिशेला ठेवावं, कोणत्या डब्यात ठेवावं यासाठी काही नियम सांगितले आहेत जाणून घेऊया....वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघरात मिठाचा डबा हा पश्चिम दिशेला ठेवणं शुभ मानलं जाते. या दिशेला मीठ ठेवल्यानं घरात सुख-समृद्धी आणि सकारात्मकता टिकून राहते अशी मान्यता आहे. तसंच मीठ ठेवण्यासाठी काचेचा किंवा सिरॅमिकचा स्वच्छ डबा वापरणे शुभ मानलं जातं. वास्तुशास्त्रातील मान्यतेनुसार, मीठ स्टील किंवा लोखंडाच्या डब्यात ठेवणे टाळावे..तसंच मिठाचा डबा हा नेहमीच झाकण लावून ठेवावा. जर तुम्ही उघडा डबा ठेवला तर नकारात्मक ऊर्जा वाढ शकते अशी मान्यता आहे. तसंच मिठाच्या डब्यात धूळ किंवा इतर घाण जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी..वास्तुशास्त्रातील मान्यतेनुसार, मीठ इतर मसाल्यांसोबत ठेवण्याऐवजी स्वतंत्र डब्यात ठेवावे. तसेच स्वयंपाकघरात काचेच्या वाटीत खडे मीठ ठेवणे शुभ मानले जाते. यामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा कमी होते, अशी पारंपरिक मान्यता आहे. मात्र वाटीतील मीठ वेळोवेळी बदलत राहावे..वैज्ञानिक कारणपरंतु याला वैज्ञानिक कारण सुद्धा आहे. जर मीठ उघडे ठेवले तर मिठाला ओलसरपणा येतो. तसंच तुम्ही स्टील किंवा लोखंडी डब्यात मीठ ठेवलं तर त्याला पाणी सुटतं. त्यामुळे मीठ सिरॅमिकच्या डब्यात ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.डिस्क्लेमर: या लेखात दिलेली माहिती वास्तुशास्त्रातील पारंपरिक मान्यता आणि उपलब्ध माहितीनुसार आहे. या दाव्यांना कोणताही वैज्ञानिक आधार असल्याची पुष्टी करण्यात आलेली नाही. सकाळ समुह अशा गोष्टींना दुजोरा देत नाही..बुधाचा मकर राशीत प्रवेश; मेष, तूळ आणि धनु राशींचे सुखाचे दिवस? नेमका कसा असेल काळ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.