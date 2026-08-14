Vastu Tips: उशीखाली किंवा बेडवर औषधं ठेवताय? वास्तूमध्ये का मानले जाते अशुभ? जाणून घ्या नियम!

Vastu Tips for Medicines: आजच्या धावपळीच्या आणि बदलत्या जीवनशैलीत कामाचा ताण आणि आजारपणामुळे औषधे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनली आहेत. अनेकदा औषधे वेळेवर आणि सहज मिळावीत म्हणून लोक ती रात्री झोपताना बेडवर किंवा उशीखाली ठेवतात. पण, वास्तुशास्त्रानुसार ही गोष्ट अशुभ मानली जाते.वास्तूनुसार प्रत्येक वस्तू ठेवण्यासाठी एक विशिष्ट दिशा आणि स्थान निश्चित असते. चुकीच्या ठिकाणी औषधे ठेवल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि व्यक्तीच्या आरोग्यावर तसेच मानसिक स्थितीवर वाईट परिणाम होतो. जाणून घ्या वास्तूनुसार औषधे कुठे ठेवावीत आणि कोणत्या ठिकाणी ठेवणे टाळावे..बेडवर किंवा उशीखाली औषधं ठेवावीत का?रात्री औषध घेणे सोपे जावे म्हणून अनेक लोक ते उशीखाली किंवा बेडच्या बाजूला ठेवतात. वास्तूनुसार-औषधांचा थेट संबंध आजारपणाशी असतो. त्यामुळे ती उशीखाली ठेवल्यास नकारात्मक ऊर्जेत वाढ होते.यामुळे व्यक्तीला मानसिक ताण, अस्वस्थता आणि सतत चिंतेचा सामना करावा लागू शकतो..Career Numerology: IT, कोडिंग ते रिसर्च; अंकशास्त्रानुसार 'या' ४ मूलांकाच्या लोकांना मिळते परदेशात नोकरी!.स्वयंपाकघरात औषधे ठेवणे टाळाअनेक घरांमध्ये औषधे किचनमध्ये ठेवली जातात. वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघर हे अत्यंत पवित्र आणि ऊर्जेचे केंद्र मानले जाते-स्वयंपाकघरात औषधे ठेवल्याने अन्नपूर्णेचा अपमान होतो, असा समज आहे.यामुळे घरातील सदस्यांचे आरोग्य बिघडू शकते आणि कुटुंबातील सुख-शांतीवर वाईट परिणाम होतो..देवघराजवळ आणि पैशांच्या जागी?पूजा स्थान: देवघर ही घरातील सर्वात पवित्र आणि सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणारी जागा आहे. येथे औषधे ठेवल्यास घरात वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतो.तिजोरी किंवा पैशांची जागा: जिथे घरातील पैसे, दागिने किंवा मौल्यवान वस्तू ठेवल्या जातात, तिथे औषधे ठेवू नयेत. वास्तूनुसार यामुळे आर्थिक अडचणी वाढतात आणि औषधांवर होणारा अनावश्यक खर्च वाढू लागतो..औषधे ठेवण्याची वास्तूनुसार योग्य जागावास्तुशास्त्रानुसार औषधे नेहमी स्वच्छ, कोरड्या आणि बंद कपाटात/बॉक्समध्ये ठेवावीत, जिथे ती आवश्यकतेनुसार सहजरीत्या मिळू शकतील. योग्य ठिकाणी औषधे ठेवल्याने घरात सकारात्मकता राहते आणि आजारपणातून लवकर आराम मिळण्यास मदत होते..Vastu Tips: घरात हत्तीची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.