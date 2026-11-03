Diwali 2026: दिवाळीचा पहिला दिवा कधी लावायचा? जाणून घ्या वसुबारसचा अचूक मुहूर्त, गाय-वासराच्या पूजेचा विधी आणि महत्त्व!

Diwali 2026 Begins with Vasubaras: "दिन दिन दिवाळी, गायी म्हशी ओवाळी" या लोकगीताच्या ओळी गुणगुणत अवघ्या दोन दिवसांवर आलेल्या दीपावलीच्या आनंदोत्सवाला दणक्यात सुरुवात होत आहे. दिवाळीच्या या पाच दिवसांच्या पर्वातील पहिला दिवस म्हणजेच 'वसुबारस' (गोपाद्वादशी) होय. या पवित्र दिवशी आपल्या शेतीत आणि दैनंदिन जीवनात मोलाचे योगदान देणाऱ्या मूक प्राण्यांप्रती म्हणजेच गाय, वासरू आणि बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची आपली प्राचीन परंपरा आहे. ग्रामीण भागासोबतच आता शहरी भागातही हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.यंदा वसुबारस नेमकी कधी आहे, पूजेचा शुभ मुहूर्त कोणता आणि पूजेची नेमकी पद्धत काय आहे, याबाबतची संपूर्ण आणि सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .वसुबारस २०२६: तिथी आणि पूजेचा शुभ मुहूर्तपंचांगानुसार, कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील द्वादशी तिथीला वसुबारस साजरी केली जाते. यावर्षी पूजेची वेळ आणि तिथी खालीलप्रमाणे आहे-द्वादशी तिथी प्रारंभ: ५ नोव्हेंबर २०२६ ला सकाळी १०:३५ वाजताद्वादशी तिथी समाप्ती: ६ नोव्हेंबर २०२६ ला सकाळी १०:३० वाजतावसुबारस पूजेचा मुख्य मुहूर्त: संध्याकाळी ५:३३ ते रात्री ८:१० पर्यंत.Diwali Pet Care: फटाक्यांच्या आवाजाने कुत्रे-मांजर घाबरतात? अशी घ्या काळजी; पशुवैद्यांनी सांगितल्या ५ टिप्स.वसुबारस पूजा विधी: कशी करावी गाय आणि वासराची पूजा?वसुबारसच्या दिवशी सकाळी लवकर उरकून मंगलमय वातावरणात पूजेची तयारी केली जाते. या दिवशी करावयाच्या विधीचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत-- सकाळी लवकर उठून स्नान आटोपावे आणि स्वच्छ कपडे घालावेत. घरातील देवांची पूजा केल्यानंतर घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर सुंदर रांगोळी काढून दिवे प्रज्वलित करावेत.- ज्यांच्या घरी गाय आणि वासरू किंवा बैल आहेत, त्यांनी त्यांना आंघोळ घालून स्वच्छ करावे. त्यानंतर त्यांना हळद-कुंकू लावून फुलांचा हार घालावा आणि मनोभावे औक्षण करावे.- पूजेच्या शेवटी गाय, वासरू आणि बैलांना आवर्जून पुरणपोळीचा नैवेद्य खाऊ घालावा..वसुबारसचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वहिंदू संस्कृतीत गायीला 'गोमाता' मानले गेले असून तिला ३३ कोटी देवी-देवतांचे अधिष्ठान मानले जाते. शेतीप्रधान भारत देशात शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गाय, वासरू आणि बैल यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.धार्मिक मान्यतेनुसार, वसुबारसच्या दिवशी गोमातेची पूजा केल्याने घरात सुख, समृद्धी आणि ऐश्वर्य नांदते.कुटुंबात कधीही अन्नधान्याची कमतरता भासत नाही आणि वर्षभर आनंदाचे वातावरण राहते, अशी गाढ श्रद्धा आहे.शेतकऱ्यांसाठी हा दिवस अत्यंत आनंदाचा मानला जातो, कारण याद्वारे आपल्या कष्टकरी सोबत्यांप्रती आदर व्यक्त केला जातो..Diwali 2026: यंदा दिवाळी कधीपासून सुरू? वसुबारस, लक्ष्मीपूजन ते भाऊबीजेपर्यंत; पाहा कोणत्या तारखेला काय असणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.