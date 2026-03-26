Numerology : 'या' 3 महिन्यात जन्मलेली व्यक्ती असते सगळ्यांची लाडकी; एका इशाऱ्यावर लोक त्यांच्यासाठी काहीही करतात

अंकशास्त्रानुसार (Numerology) प्रत्येक महिन्याची आपली एक वेगळी ऊर्जा असते जी त्या महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर खोलवर परिणाम करते. तीन खास महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तींचे व्यक्तिमत्त्व अत्यंत प्रभावी आणि 'सगळ्यांचे लाडके' असणारे मानले जाते. चला तर मग जाणून घ्या हे कोण लोक आहेत आणि तुमच्या सानिध्यात आहेत का.एप्रिलएप्रिल महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तींवर मंगळ ग्रहाचा प्रभाव असतो, ज्यामुळे त्यांच्यात कमालीची ऊर्जा आणि उत्साह असतो. हे लोक स्वभावाने अत्यंत धाडसी आणि स्पष्टवक्ते असतात. कोणत्याही नवीन कामाची सुरुवात करायला ते कधीही घाबरत नाहीत. त्यांची ही निडर वृत्ती आणि संकटातही हसतमुख राहण्याचा स्वभाव लोकांना खूप भावतो. समाजात वावरताना त्यांचे व्यक्तिमत्व इतके प्रभावी असते की, लोक त्यांच्या शब्दाचा मान राखतात. मित्रांच्या घोळक्यात हे नेहमी कॅप्टन भूमिकेत असतात आणि त्यांच्या एका हाकेवर मदतीसाठी लोकांची रांग लागते.ऑगस्टऑगस्ट महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तींचा स्वामी सूर्य असल्याने त्यांच्यामध्ये उपजतच राजेशाही गुण आणि जबरदस्त आत्मविश्वास असतो. हे लोक जिथे जातात तिथे आपली एक वेगळी छाप सोडतात. त्यांना शिस्त आणि स्वाभिमान खूप प्रिय असतो. दिसायला थोडे कडक वाटले तरी मनातून ते अत्यंत उदार आणि दयाळू असतात. त्यांच्यातील चुंबकीय आकर्षणामुळे लोक त्यांच्याकडे आपसूकच खेचले जातात. ऑगस्टमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तींचे नेतृत्व इतके प्रभावी असते की लोक त्यांच्या एका इशाऱ्यावर कोणतीही जबाबदारी पेलण्यास आनंदाने तयार होतात.नोव्हेंबरनोव्हेंबर महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तींचे व्यक्तिमत्व थोडे रहस्यमयी पण अत्यंत आकर्षक असते. हे लोक प्रचंड बुद्धिमान आणि समोरच्याच्या मनाचा ठाव घेणारे असतात. त्यांच्या डोळ्यांत एक प्रकारची चमक असते जी लोकांना संमोहित करते. हे लोक शांत राहून आपले काम करण्यात विश्वास ठेवतात पण जेव्हा ते बोलतात, तेव्हा त्यांचे शब्द थेट काळजाला भिडतात. त्यांची निष्ठा आणि प्रामाणिकपणा यामुळे ते सर्वांचे लाडके असतात. एकदा का कोणाशी यांचे नाते जमले तर लोक त्यांच्यासाठी काहीही करायला मागेपुढे पाहत नाहीत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.