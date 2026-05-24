Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक असतात एकदम प्रेमळ; नेहमी घेतात दुसऱ्यांची काळजी, पण यांच्यासाठी कोणच काही करत नाही

न्युमरोलॉजी म्हणजेच अंकशास्त्रात प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मतारखेनुसार त्याचा एक मुलांक ठरतो. हा मुलांक त्या व्यक्तीचा स्वभाव, नातेसंबंध आणि भविष्यातील चढ-उतार दर्शवतो. अंकशास्त्रात काही मुलांक असे आहेत ज्यांच्यामध्ये उपजतच प्रेम आणि काळजी घेण्याची भावना ठासून भरलेली असते. हे लोक इतरांच्या आनंदासाठी स्वतःचे सुखही पणाला लावतात. मात्र नियतीचा खेळ असा की, ज्या लोकांसाठी हे आपले आयुष्य पणाला लावतात, तेच लोक वेळेप्रसंगी यांच्या पाठीशी उभे राहत नाहीत. जगासाठी सर्वस्व अर्पण करूनही शेवटी यांच्या पदरी बऱ्याचदा उपेक्षाच येते..मुलांक २या यादीत पहिला येतो मुलांक २ (ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला झाला आहे). या मुलांकाचा स्वामी 'चंद्र' असल्याने हे लोक अत्यंत संवेदनशील, हळवे आणि काळजीवाहू असतात. कोणाचेही दुःख यांना सहन होत नाही आणि कोणालाही मदत करण्यासाठी हे नेहमी तत्पर असतात. आपल्या माणसांना जपण्यात हे इतके गुंतून जातात की स्वतःच्या गरजा विसरून जातात. परंतु त्यांच्या या अथांग प्रेमाची किंमत समोरच्या व्यक्तीला कळत नाही. जेव्हा यांना मानसिक आधाराची गरज असते, तेव्हा यांना एकटे पाडले जाते, ज्यामुळे हे लोक आतून खूप दुखावले जातात..मुलांक ६दुसरा महत्त्वाचा मुलांक आहे मुलांक ६ (ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला झाला आहे). या मुलांकाचा स्वामी 'शुक्र' आहे. हे लोक प्रेमाचे आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे मूर्तिमंत प्रतीक असतात. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची काळजी घेणे, प्रत्येकाचे लाड पुरवणे हा यांचा स्वभाव असतो. स्वतःच्या सुखाचा त्याग करून इतरांचे आयुष्य सुंदर बनवणे यांना आवडते. दुर्दैवाने, लोक त्यांच्या या काळजीला त्यांचे 'कर्तव्य' समजून मोकळे होतात. या मुलांकाच्या व्यक्तींना प्रेमाच्या बदल्यात केवळ गृहीत धरले म्हणजेच Taken for granted जाते, ज्यामुळे त्यांच्या वाट्याला प्रचंड निराशा येते..मुलांक ९शेवटचा येतो मुलांक ९ (ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ तारखेला झाला आहे). या मुलांकाचा स्वामी 'मंगळ' असून, हे लोक अत्यंत परोपकारी आणि मोठ्या मनाचे असतात. केवळ आपलेच लोक नव्हे, तर अनोळखी व्यक्तीच्या मदतीसाठीही हे धावून जातात. त्यांच्यात कमालीची माणुसकी आणि त्याग भावना असते. परंतु, या मुलांकाच्या लोकांचा सरळपणा आणि दयाळूपणा बऱ्याचदा इतरांकडून गैरफायदा घेण्यासाठी वापरला जातो. संकटाच्या वेळी जगाला साथ देणाऱ्या या ९ मुलांकाच्या व्यक्ती जेव्हा स्वतः अडचणीत येतात, तेव्हा त्यांच्या बाजूने उभे राहायला कोणीच पुढे येत नाही..थोडक्यात सांगायचे तर, मुलांक २, ६ आणि ९ च्या व्यक्ती या पृथ्वीवरील 'खऱ्या देवदूतासारख्या' असतात, ज्यांचा जन्मच इतरांचे आयुष्य प्रकाशमय करण्यासाठी झालेला असतो. त्यांनी कितीही प्रेम दिले, तरी त्यांना बदल्यात तितकेच प्रेम मिळेल असे नाही. त्यामुळे या लोकांनी इतरांची काळजी घेताना स्वतःच्या स्वाभिमानाची आणि मानसिक शांततेची काळजी घेणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीचे कोणी या मुलांकाचे असतील, तर त्यांच्या या निस्वार्थी भावनांचा आदर करा, कारण अशी हक्काची आणि प्रेमळ माणसे मिळायला खूप नशीब लागते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्गन घेऊ शकता.