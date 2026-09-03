पुढील 64 दिवस शुभ संकेत! शुक्राच्या गोचरामुळे ‘या’ 3 राशींना धनलाभ!

Shukra Gochar 2026 : ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाला सुख-सुविधा, वैभव, प्रेम, संपन्नता आणि आर्थिक स्थितीशी जोडले जाते. त्यामुळे शुक्राच्या राशी परिवर्तनाकडे ज्योतिषयांचे विशेष लक्ष असते. .पंचांगानुसार, काल २ सप्टेंबर २०२६ रोजी पहाटे १ वाजून ५१ मिनिटांनी शुक्राने तूळ राशीत प्रवेश केला आहे. शुक्राचे वास्तव्य साधारण ६४ ते ६६ दिवस राहणार असल्याचे मानले जाते. या काळात म्हणूनच काही राशींच्या व्यक्तींना आर्थिक स्थिती,करिअर आणि कौटुंबिक जीवनात चांगले बदल अनुभवायला मिळू शकतात..वृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचे हे संक्रमण चांगले परिणाम देणारे ठरू शकते. त्यांच्या नोकरी किंवा व्यवसायात पुढे जाण्यासाठी नवनवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी प्रयत्नांचे कौतुक होऊ शकते. विद्यार्थ्यांसाठीही हा कालावधी महत्त्वाचा ठरू शकतो. विशेषतः स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना अपेक्षित फळ मिळण्याची शक्यता आहे. वैयक्तिक आयुष्यातही आनंदाच्या घटना घडू शकतात. लग्नाचा विचार करत असाल तर योग्य स्थळ येऊ शकते..धनु राशीशुक्राचे गोचर धनु राशीच्या व्यक्तींच्या आयुष्यात आनंद आणि सकारात्मकता घेऊन येऊ शकते. खूप जुनी रखडलेली काही कामे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. स्वतःच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करून तुम्ही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकता. आर्थिक बाबतीतही परिस्थिती सुधारण्याचे संकेत मिळू शकतात. कुटुंबीयांसोबत आनंदाचे क्षण घालवण्याची संधी मिळेल. पती-पत्नीमधील संबंध अधिक दृढ होण्याची शक्यता असून, नवीन अनुभव स्वीकारण्यासाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो..मकर राशीमकर राशीच्या व्यक्तींसाठी शुक्राचे हे संक्रमण लाभदायक ठरू शकते. कामाच्या क्षेत्रात तुमच्या कौशल्याची दखल घेतली जाऊ शकते. नवीन जबाबदाऱ्या किंवा संधी मिळण्याची शक्यता आहे. एखादे महत्त्वाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही सातत्याने प्रयत्न कराल आणि त्यातून समाधानकारक परिणाम मिळू शकतात. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता असून, कुटुंबातील वातावरणही प्रसन्न राहू शकते. वैवाहिक नात्यात प्रेम आणि समजूतदारपणा वाढण्याची शक्यता आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.