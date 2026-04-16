आज रात्री शुक्राचा नक्षत्र बदल! दुहेरी राजयोगा मुळे 'या' 3 राशींवर पैशांचा वर्षाव

Venus Transit : ज्योतिषशास्त्रात ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य आणि भौतिक सुखांचा कारक मानला जाणारा शुक्र ग्रह आज आपली चाल बदलत आहे. महत्त्वाच्या नक्षत्र परिवर्तनामुळे काही राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदलांची लाट येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. .दोन प्रभावशाली राजयोग तयार होत असल्याने काही राशींना मोठा लाभ मिळू शकतो. करिअर, नातेसंबंध, आर्थिक गणित बदलणार. कधी होणार नक्षत्र बदल, वेळ याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या..नक्षत्र बदलाचा वेळ आणि विशेष योग16 एप्रिल 2026 रोजी रात्री 10 वाजून 19 मिनिटांनी शुक्र ग्रह भरणी नक्षत्रातून बाहेर पडून कृत्तिका नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. या नक्षत्राचा अधिपती सूर्य असल्यामुळे शुक्र आणि सूर्याच्या संयोगातून 'शुक्रादित्य राजयोग' निर्माण होईल. .शुक्र स्वतःच्या वृषभ राशीत त्यानंतर १९ एप्रिलला प्रवेश करेल, ज्यामुळे 'मालव्य राजयोग' तयार होईल. दोन्ही योग २७ एप्रिलपर्यंत प्रभावी राहतील. त्याचा काही राशींना खूप फायदा होणार आहे..या ३ राशींना मिळणार मोठा फायदासिंह : करिअर आणि प्रतिष्ठेत वाढसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अत्यंत अनुकूल ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीला योग्य मान्यता मिळेल. पदोन्नती किंवा नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. समाजात मान-सन्मान वाढेल आणि जुनी अडकलेली कामे पूर्ण होतील. तुमचे काम बघून खूप कौतुक होईल..धनु : नात्यांमध्ये सुधारणाधनु राशीच्या व्यक्तींना या काळात नातेसंबंधांमध्ये गोडवा अनुभवायला मिळेल. अविवाहितांसाठी लग्नाचे प्रस्ताव येऊ शकतात. जोडीदारासोबतचे मतभेद कमी होऊन समज वाढेल. व्यवसायात नवीन संधी मिळून आर्थिक फायदा होऊ शकतो. या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ प्रेम, आनंदाचा असणार आहे. मनातील खूप गोष्टी पूर्ण होतील..मेष : आर्थिक प्रगतीचे संकेतमेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिकदृष्ट्या अतिशय फायदेशीर ठरू शकतो. तुमच्या संवाद कौशल्यामुळे तुम्ही महत्त्वाची कामे सहज पूर्ण करू शकाल. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच तुमचे मालमत्ता किंवा वाहन खरेदीचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते..शुक्राचा हा नक्षत्र बदल आणि दुहेरी राजयोग २७ एप्रिलपर्यंत काही राशींना प्रगतीच्या दिशेने पुढे नेऊ शकतो. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीच्या कुंडलीनुसार परिणाम वेगळे असू शकतात, त्यामुळे वैयक्तिक सल्ला घेणे अधिक योग्य ठरेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.