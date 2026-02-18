Malavya Rajyog 2026: शुक्र 2 मार्चला करणार मीन राशीत प्रवेश; वृषभ, कर्कसह 5 राशींना मिळणार मालव्य राजयोगाचे वरदान

Shukra Gochar 2026: शुक्र ग्रहाचा गोचर मीन राशीत वृषभ, कर्कसह या पाच राशींसाठी मोठा लाभदायक ठरणार आहे. या वर्षी, २ मार्च रोजी शुक्र मीन राशीत प्रवेश करेल. जिथे ते आधीच बसलेले आहेत. त्याच वेळी, मिथुन राशीत गुरू आणि मीन राशीत शुक्र केंद्र योग निर्माण करतील, जो वृषभ आणि कर्कसह अनेक राशींच्या लोकांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल. चाल पाहुया, किंवा गोचरचा प्रभाव किंवा राशिंवर कसा परिणाम होईल..२ मार्च रोजी शुक्र ग्रह मीन राशीत भ्रमण करणारप्रेम आणि सुख- सुविधांचा दाता शुक्र, तुमच्या उच्च राशी मीन राशीत प्रवेश करेल आणि मालव्य राजयोग निर्माण करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा योग अतिशय शुभ आणि पंच महापुरुष योग मानला जातो. या काळात शुक्र भौतिक सुख, कीर्ती आणि समृद्धी प्रदान करेल, शुक्र आणि मीन राशीची आधीच उपस्थित असलेल्या शनीशी युती देखील होईल, जी अनेक लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल.विशेषतः या काळात, गुरु बुध राशीचे चिन्ह मिथुन आणि शुक्र मीन राशीत केंद्र भावात असतील आणि केंद्र योग निर्माण करतील, ज्यामुळे गोचरला अधिक प्रभावी होईल..Horoscope: उद्या बुधवार शुभ संयोग! मिथुन, सिंह आणि कुंभसह 'या' राशींसाठी १८ फेब्रुवारी ठरेल लाभदायक, तर काहींना सतर्क राहावे लागेल.वृषभशुक्र वृषभ राशीच्या ११ व्या घरात भ्रमण करेल. या कळत तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये यश मिळेल. नोकरी किंवा व्यवसायात केलेले प्रयत्न चांगले नफा देतील. केवळ शहाणपणाने केलेली गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. कौटुंबिक जीवनात संक्रमण शुभ राहील. प्रेमसंबंध अधिक दृढ होतील.मिथुनमीन राशीत शुक्रचे संक्रमण तुमच्या दहाव्या घरात परिणाम करेल. या काळात करिअर आणि व्यवसायात फायदेशीर परिणाम दिसून येतील. गुंतवणूकीमुळे रोजगार वाढण्याबरोबरच फायदा होईल. या काळात मालमत्ता मिळण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवन आनंददायी राहील, खर्चावर थोडे नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे..कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी शुक्रचे भ्रमण यशस्वी होईल. हे भ्रमण तुमच्या नवीन भाग्याचे आणि शिकवणीचे प्रतिबिंब राहील. या काळात, नशिबामुळे तुम्हाला आर्थिक लाभ आणि चांगला नफा मिळेल. उच्च शिक्षणाकडे पाऊल टाकण्याची ही संधी आहे. कौटुंबिक संबंध अधिक दृढ होतील. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून आणि आरोग्याकडूनही लाभ मिळेल.कन्याकन्या राशीच्या ७ व्या घरात शुक्रचे भ्रमण नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी शुभ राहील. ह भव विवाह, भागीदारी आणि नातेसंबंधांशी संबंधित आहे. संक्रमणादरम्यान काम करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून पूर्ण सहकार्य आणि लाभ मिळतील. कौटुंबिक काळ आनंददायी राहील. अविवाहित लोकांसाठी चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे..Indian Railway Jobs 2026: रेल्वे मंत्रालयाकडून 22,000 पदांसाठी मेगा भरती सुरू, जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा.मीनकिंवा संक्रमण करणारा शुक्र तुमच्या पहिल्या घरात प्रवेश करेल. हा काळ व्यावसायिकांसाठी अधिक फायदेशीर असेल. नफा मिळविण्याची सुवर्ण संधी आहे. नोकरी करणाऱ्या लोकांना वाढत्या संधी मिळतील. यामुळे, पूर्वीच्या तुलनेत आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. शुक्र लग्नातील भ्रमणामुळे वैवाहिक जीवन आनंदी होईल आणि जीवनात सुख आणि समृद्धी मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.