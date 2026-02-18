संस्कृती

Malavya Rajyog 2026: शुक्र 2 मार्चला करणार मीन राशीत प्रवेश; वृषभ, कर्कसह 5 राशींना मिळणार मालव्य राजयोगाचे वरदान

Significance of Malavya Rajyog 2026: शुक्र ग्रहाचा गोचर मीन राशीत वृषभ, कर्कसह पाच राशींसाठी मोठा लाभदायक ठरणार आहे. २ मार्च रोजी शुक्र मीन राशीत प्रवेश करेल, जिथे आधीच शनी विराजमान आहेत
Venus Transit Pisces

Venus Transit Pisces

esakal

Monika Shinde
Updated on

Shukra Gochar 2026: शुक्र ग्रहाचा गोचर मीन राशीत वृषभ, कर्कसह या पाच राशींसाठी मोठा लाभदायक ठरणार आहे. या वर्षी, २ मार्च रोजी शुक्र मीन राशीत प्रवेश करेल. जिथे ते आधीच बसलेले आहेत. त्याच वेळी, मिथुन राशीत गुरू आणि मीन राशीत शुक्र केंद्र योग निर्माण करतील, जो वृषभ आणि कर्कसह अनेक राशींच्या लोकांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल. चाल पाहुया, किंवा गोचरचा प्रभाव किंवा राशिंवर कसा परिणाम होईल.

