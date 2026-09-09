४३ दिवस स्वाती नक्षत्रात राहणार शुक्र; कुंभ राशीसह चार राशींच्या आयुष्यात येणार सुख-समृद्धी; नोकरी अन् व्यवसायात मोठा फायदा

ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाला प्रेम, पैसा, सुख-सुविधा, कला आणि ऐश्वर्याचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे शुक्राच्या राशी किंवा नक्षत्रातील बदलाकडे ज्योतिषात विशेष लक्ष दिलं जातं. आता शुक्र लवकरच आपलं नक्षत्र बदलणार असून, त्याचा फायदा चार राशींच्या लोकांना होणार आहे. .११ सप्टेंबर २०२६ रोजी रात्री शुक्र स्वाती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. त्यानंतर शुक्र २४ ऑक्टोबरच्या सकाळपर्यंत याच नक्षत्रात राहील. म्हणजेच जवळपास ४३ दिवस शुक्राचा स्वाती नक्षत्रातील प्रभाव राहणार आहे. स्वाती नक्षत्राचा स्वामी राहू असल्याने या काळात पैसा, नोकरी, व्यवसाय आणि नातेसंबंधांशी संबंधित काही बदल घडू शकतात..August 2026 Horoscope: नोकरीत प्रमोशन, व्यवसायात नफा अन् उत्पन्नाचे नवे मार्ग; ऑगस्टमध्ये ‘या’ ४ राशींचे दिवस बदलणार.कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला ठरू शकतो. नोकरीच्या ठिकाणी असलेला ताण काहीसा कमी होऊ शकतो. नवीन जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रमोशन किंवा पगारवाढीची वाट पाहणाऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळू शकते. अडकलेले पैसेही परत मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र खर्चावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं राहील..कर्क राशीकर्क राशीच्या लोकांसाठी पुढचे ४३ दिवस आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतात. उत्पन्न वाढवण्याचा नवीन मार्ग सापडू शकतो. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली संधी मिळू शकते. व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक किंवा महत्त्वाचे संपर्क मिळण्याची शक्यता आहे. घरातील वातावरणही आनंदी राहू शकतं..Monthly Rashi Bhavishya: मंगळ मिथुन राशीत येताच ‘या’ ४ राशींचं नशीब चमकणार! पुढचे ३० दिवस पैसा, प्रमोशन अन् मालमत्तेत मिळणार मोठं यश.कुंभ राशीकुंभ राशीच्या लोकांसाठी करिअरमध्ये बदल घडण्याची शक्यता आहे. नोकरी बदलण्याचा विचार सुरू असेल तर चांगली ऑफर मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन डील मिळण्याची शक्यता आहे. कामानिमित्त प्रवासही होऊ शकतो. मात्र नव्याने भेटलेल्या व्यक्तींवर लगेच विश्वास ठेवणं टाळावं..तुला राशीशुक्र हा तुला राशीचा स्वामी असल्याने हा काळ या राशीसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. कामाच्या ठिकाणी जबाबदारी वाढू शकते आणि त्याचबरोबर कौतुकही मिळू शकतं. व्यवसायात फायदा होण्याची शक्यता आहे. सुख-सुविधांवर खर्च वाढला तरी उत्पन्नाचे मार्गही वाढू शकतात. एकंदरीत, ११ सप्टेंबर ते २४ ऑक्टोबर हा काळ कन्या, कर्क, कुंभ आणि तुला राशींसाठी अनुकूल ठरू शकतो.(वरील महिती ही सामन्य माहितीवर आधारित आहे. सकाळ माध्यम समूह यांची पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांशी संपर्क साधावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.