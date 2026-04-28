पूर्वी न्यूजपेपरमध्ये कुंडलीचे स्तंभ वाचायचो किंवा पंडितजीना समोर बसवून हात दाखवायचो. एक नजर पाहून ते भविष्य सांगायचे. पण आता काळ बदलला आहे. लोक आता ChatGPT कडे सर्व काही विचारतात..रात्रीची मानसिक अस्वस्थता, मेडिकल रिपोर्ट, ब्रेकअप मेसेज किंवा छोट्या छोट्या समस्या. मित्रमंडळी तर त्यांच्या कुंडलीचे विश्लेषण, बाळाच्या नावाचे पर्याय आणि शनी साढेसातीचा प्रेमजीवनावर काय परिणाम होईल याबद्दलही विचारतात..हे कसे कराल?फक्त तुमचा डोमिनंट हात म्हणजे जास्त वापरता तो हात स्पष्ट, चांगल्या प्रकाशात आणि रेषा दिसतील अशा पद्धतीने फोटो काढा. बोटे आरामात ठेवा, सावल्या पडू देऊ नका. हा फोटो नवीनतम ChatGPT मध्ये अपलोड करा ज्यात इमेज इनपुटची सुविधा आहे. फोटो नसल्यास फक्त सामान्य स्वभावाचे वर्णन मिळेल पण खरी मजा फोटोसोबत येते..Palm Reading ChatGPT Prompt"Act as an experienced palm reader (like a traditional Indian Pandit Ji combined with modern analysis). I will upload a clear image of my palm.Analyse it in detail step by step:Identify whether it is left or right hand and what that signifiesExamine major lines: heart line, head line, life line, fate lineComment on length, depth, curves, breaks, and intersectionsAnalyze mounts (Venus, Jupiter, Saturn, Apollo, Mercury)Describe personality traits, strengths, weaknessesGive insights on career, love life, health, and future trendsPoint out any rare or unusual markingsBe specific, observational, and slightly predictive, but also explain the reasoning behind each interpretation. Avoid generic statements.".काही वेळा वाचन इतके अचूक वाटते की आश्चर्य वाटते. "तुम्ही जास्त विचार करता आणि भावनिक ओझे वाहता", "सध्या तुम्हाला स्थिरता हवी आहे", "खोल संबंध हवे आहेत पण विश्वास ठेवण्यात अडचण येते" असे वाक्य ऐकून बरेच लोक थक्क होतात. पण सत्य हे आहे की ChatGPT खरे भविष्य सांगत नाही. ते फक्त हातातील रेषांचे व्हिज्युअल पॅटर्न पाहते आणि पारंपरिक हस्तरेषा शास्त्रातील अर्थ जोडते. यात थोडी मानसशास्त्र आणि स्टोरी टेलिंगची मजा मिसळलेली असते..हे खरे भविष्य सांगणे नव्हे तर स्वतःकडे वेगळ्या नजरेने पाहण्याची संधी आहे. एक मनोरंजक संभाषण, स्वतःवर विचार करण्याची मजेदार पद्धत याला आणखी स्पेशल बमवते. काही लोक याला गंभीरपणे घेतात तर काही फक्त मनोरंजनासाठी करतात. पण हात स्क्रीनसमोर धरून विचार करणे की "काय माहीत याला खरंच काही माहिती असेल?" हा अनुभव मात्र विचित्रपणे समाधान देणारा आहे. आजकालच्या डिजिटल युगात पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञान असे मिसळले जात आहेत. पंडितजींची जागा आता AI घेत आहे पण मजा मात्र तीच आहे.