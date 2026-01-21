Weak Rahu Signs: कुंडलीत राहू कमजोर? जीवनात अचानक दिसतात ‘हे’ धोक्याचे संकेत, वेळीच सावध व्हा

Astrology Rahu: ज्योतिषशास्त्रात एकूण नऊ ग्रहांचा उल्लेख असून यामध्ये सूर्य, चंद्र, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहू आणि केतू यांचा समावेश आहे. प्रत्येक ग्रहाचे स्वतःचे स्वरूप, प्रभाव आणि महत्त्व असते. असाच एक ग्रह राहू असून जो सामान्यतः अशुभ ग्रह मानला जातो. पौराणिक मान्यतेनुसार, राहू हा एक राक्षस आहे आणि त्याला उत्तर चंद्रबिंदू किंवा चढत्या चंद्रबिंदूचा स्वामी मानलं जातं. राहूला सर्परूप देखील म्हटलं जातं आणि तो राक्षसी प्रवृत्तींचे प्रतीक आहे..ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू हा एक छाया ग्रह आहे. छाया ग्रह असल्याने त्याचा मनावर, विचारांवर आणि वर्तनावर खोलवर परिणाम होतो. राहूचे प्राथमिक गुण रोग, कर्ज आणि शत्रुत्व मानले जातात. दुसरीकडे, राहूच्या प्रभावाखाली असलेले लोक धैर्यवान, निर्भय आणि आत्मविश्वासाने भरलेले असतात. या कारणांमुळे, कलियुगात राहूचा प्रभाव विशेषतः वाढलेला मानला जातो.ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, जर राहू कुंडलीत कमकुवत असेल तर त्याचे जीवनावर पुढील नकारात्मक परिणाम दिसतात. .राहू कमकुवत असल्यास पुढील लक्षणे दिसतातराहूचा कोणत्याही ग्रहाशी युती होणे आव्हानात्मक मानले जाते.सूर्य आणि राहू यांच्या युतीमुळे पितृदोष निर्माण होतो.शनि आणि राहू यांच्या युतीमुळे शापित दोष निर्माण होतो.चंद्र आणि राहू यांच्या युतीमुळे ग्रहण दोष निर्माण होतो असे मानले जाते.गुरु चांडाल योग गुरु आणि राहू यांच्या युतीने तयार होतो..शुक्र आणि राहूची युती पापाचे कारण मानली जाते.राहूच्या अशुभ प्रभावामुळे पोटाचे आजार आणि डोकेदुखीचा त्रास होऊ शकतो.मानसिक गोंधळ, आत्मविश्वासाचा अभाव आणि नात्यांमध्ये तणाव वाढतो.आर्थिक नुकसान, अति राग आणि बोलण्यात कठोरता दिसून येते.वाहन अपघात, बदनामी आणि चांगल्या मित्रांचा अभाव यासारख्या समस्या उद्भवतात..Ganesh Jayanti Marathi Wishes 2026: माघी गणेश जयंतीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा मराठीतून भक्तीमय शुभेच्छा, वाचा एकपेक्षा एक सुंदर संदेश .राहूला शांत करण्यासाठू पुढील उपाय करावे दररोज योग आणि ध्यान केल्यानं मन स्थिर राहते आणि राहूचा प्रभाव संतुलित राहतो.तसेच दररोज भगवान शिवाची पूजा करणे आणि "ॐ नमः शिवाय" या मंत्राचा जप करणे फायदेशीर मानले जाते. भैरवनाथाच्या मंदिरात मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावल्याने राहू दोष शांत होण्यास मदत होते. हनुमानाची पूजा आणि हनुमान चालीसा पठण केल्याने शुभ राहू दोष कमी होतो. वैसनांपासून दूर राहणे आवश्यक मानले जाते. सोमवारी शिवलिंगावर जल अर्पण केल्याने राहूच्या नकारात्मक प्रभावापासून संरक्षण होते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.