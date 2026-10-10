WEALTHY ZODIAC SIGNS: जन्मापासूनच श्रीमंतीचं नशीब घेऊन येतात ‘या’ ४ राशींचे लोक; पैशांच्या बाबतीत असतात लकी

WEALTHY ZODIAC SIGNS: प्रत्येकाला आयुष्यात भरपूर पैसे कमवायचे असतात. आपल्या आवडीच्या गोष्टी घेता याव्यात, कुटुंबाला चांगलं आयुष्य देता यावं आणि मनासारखं जगता यावं, असं अनेकांचं स्वप्न असतं. काही लोकांना मेहनतीच्या जोरावर चांगला पैसा कमावता येतो, तर काहींना नशिबाचीही साथ मिळते.ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही राशींच्या लोकांना धन आणि सुख-समृद्धीच्या बाबतीत भाग्यवान मानलं जातं. या राशींच्या लोकांना पैसा कमावण्याच्या चांगल्या संधी मिळतात, अशी मान्यता आहे. एवढंच नाही, तर स्वतःच्या आवडीनिवडी पूर्ण करण्यासाठीही ते खर्च करताना फारसा विचार करत नाहीत. कोणत्या आहेत त्या चार राशी? जाणून घेऊया..वृषभ रास वृषभ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. ज्योतिषशास्त्रात शुक्राचा संबंध सुख, वैभव आणि ऐषारामाशी जोडला जातो. त्यामुळे या राशीच्या लोकांना आरामदायी जीवन जगायला आणि चांगल्या गोष्टींची आवड असते, असं मानलं जातं. हे लोक मेहनत करून पैसे कमावण्यावर भर देतात. स्वतःच्या आवडीनिवडी पूर्ण करण्यासाठी आणि घरासाठी खर्च करायलाही त्यांना आवडतं..RICH ZODIAC SIGNS: श्रीमंतीत खेळतात ‘या’ राशींचे लोक; मेहनतीला मिळते भाग्याची साथ, अचानक होतो मोठा धनलाभ!.सिंह रास सिंह राशीचा स्वामी सूर्य आहे. या राशीच्या लोकांमध्ये आत्मविश्वास असतो आणि त्यांना आयुष्यात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करायला आवडतं, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. चांगलं राहणीमान असावं, लोकांमध्ये आपला मान-सन्मान असावा, अशी त्यांची इच्छा असते. त्यामुळे आपल्या आवडीच्या गोष्टींवर ते मनापासून खर्च करतात..वृश्चिक रासवृश्चिक राशीच्या लोकांना महत्त्वाकांक्षी आणि जिद्दी मानलं जातं. एखादी गोष्ट मिळवायची ठरवल्यानंतर ते त्यासाठी मेहनत घेतात. पैसा कमावण्यासाठी नवनवीन मार्ग शोधण्याकडेही त्यांचा कल असतो, अशी ज्योतिषशास्त्रात मान्यता आहे. स्वतःची स्वप्नं पूर्ण करणं आणि चांगलं आयुष्य जगणं याला ते महत्त्व देतात..Horoscope 2027: २०२७ ठरणार खास! नोकरी, व्यवसाय अन् पैशांच्या बाबतीत मिळू शकतात मोठ्या संधी; ‘या’ ३ राशींचं नशीब चमकणार म्हणे.कुंभ रासकुंभ राशीच्या लोकांना हुशार आणि वेगळ्या पद्धतीने विचार करणारे मानलं जातं. नोकरी असो किंवा व्यवसाय, स्वतःच्या कल्पनांचा उपयोग करून पुढे जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आर्थिक बाबतीत स्थिरता मिळवण्याकडे त्यांचा कल असतो, असं म्हटलं जातं. स्वतःच्या जीवनशैलीवर आणि आवडीच्या गोष्टींवर खर्च करायलाही त्यांना आवडतं.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.