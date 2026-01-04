संस्कृती

Saptahik Career Rashifal 5 To 11 January: बुध अन् शुक्राची युती, तयार होतोय लक्ष्मी नारायण राजयोग; जाणून घ्या 12 राशींचे साप्ताहिक राशिभविष्य

Weekly Career Zodiac Horoscope 2026: या आठवड्यात धनु राशीत बुध आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण योग निर्माण झाला आहे. मकर संक्रांतीच्या आधी, अनेक राशींसाठी हा आर्थिक लाभाचा काळ आहे.
Weekly Career Zodiac Horoscope 2026:

Weekly Career Zodiac Horoscope 2026:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Saptahik Career Rashifal 5 To 11 January 2026:  ज्योतिषशास्त्रानुसार जानेवारीचा हा आठवडा अत्यंत शुभ राहील. धनु राशीत बुध आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण योग निर्माण झाला आहे. मकर संक्रांतीपूर्वी हा शुभ योग अनेक राशींसाठी आर्थिक लाभ घेऊन येत आहे. या काळात व्यवसायात प्रगती येईल, प्रलंबित निधी वसूल होईल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. या काळात नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती किंवा पगारवाढीची चांगली बातमी मिळू शकते. हा काळ गुंतवणुकीसाठीही अनुकूल दिसतो. बुध आणि शुक्र त्यांच्या कुंडलीत एकत्र असल्याने, मेष, मिथुन, सिंह आणि मकर यासह अनेक राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ, आनंद, समृद्धी आणि व्यवसायात यश मिळेल. हा आठवडा १२ राशींसाठी कसा असेल हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Pisces Horoscope
Leo Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
Virgo Horoscope
horoscope
weekly horoscope
Career
Daily Horoscope
culture
Zodiac
Zodiac Signs
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.