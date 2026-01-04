Saptahik Career Rashifal 5 To 11 January: बुध अन् शुक्राची युती, तयार होतोय लक्ष्मी नारायण राजयोग; जाणून घ्या 12 राशींचे साप्ताहिक राशिभविष्य

Saptahik Career Rashifal 5 To 11 January 2026: ज्योतिषशास्त्रानुसार जानेवारीचा हा आठवडा अत्यंत शुभ राहील. धनु राशीत बुध आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण योग निर्माण झाला आहे. मकर संक्रांतीपूर्वी हा शुभ योग अनेक राशींसाठी आर्थिक लाभ घेऊन येत आहे. या काळात व्यवसायात प्रगती येईल, प्रलंबित निधी वसूल होईल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. या काळात नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती किंवा पगारवाढीची चांगली बातमी मिळू शकते. हा काळ गुंतवणुकीसाठीही अनुकूल दिसतो. बुध आणि शुक्र त्यांच्या कुंडलीत एकत्र असल्याने, मेष, मिथुन, सिंह आणि मकर यासह अनेक राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ, आनंद, समृद्धी आणि व्यवसायात यश मिळेल. हा आठवडा १२ राशींसाठी कसा असेल हे जाणून घेऊया. .मेषकामाच्या ठिकाणी प्रगती होईल आणि जुने रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होऊ शकतात. या आठवड्यात तुमचे करिअर सुधारेल आणि कोर्ट केसेस देखील तुमच्या बाजूने निकाल देतील. या आठवड्यात कोणतेही दोन गुंतवणूक तुमच्यासाठी शुभ परिणाम आणू शकतात आणि आर्थिक लाभासाठी मजबूत परिस्थिती निर्माण होईल. या आठवड्यात आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा होईल आणि तुम्हाला तंदुरुस्त वाटेल. वृषभया आठवड्यात तुमचे आरोग्य सुधारेल आणि तुम्ही तंदुरुस्त राहाल. तुम्ही नवीन आरोग्यविषयक कामांकडे झुकाल आणि तुमच्या आरोग्याबाबत खूप जागरूक असाल. जर तुम्ही निष्काळजीपणाने वागला नाही तरच आर्थिक बाबी वाढतील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे भविष्यात चांगले परिणाम मिळतील. प्रेमसंबंधात, तुम्हाला एखाद्या वृद्ध व्यक्तीमुळे त्रास होईल आणि तुम्ही तुमच्या प्रेमसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करू शकणार नाही..Rahu Mangal Conjunction 2026: मंगळ अन् राहूची युती, 'या' राशींचे भाग्य उजळवेल, प्रचंड आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता.मिथूनआर्थिक बाबींमध्ये तुम्हाला शुभ संकेत मिळतील आणि गुंतवणुकीतून नफा होईल. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल बरेच निश्चिंत राहाल. प्रेमसंबंधांमध्ये आनंददायी वेळ जाईल आणि आईसारख्या स्त्रीच्या आशीर्वादाने तुम्हाला जीवनात शांती मिळेल. या आठवड्यात तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक असेल. या आठवड्यात आरोग्यातही चांगली सुधारणा दिसून येईल आणि तुमचे मन आनंदी राहील. तुम्हाला कौटुंबिक बाबींमध्ये शांती मिळेल आणि तुमचे कुटुंबही या आठवड्यात तुम्हाला खूप लक्ष देईल. कर्कआठवड्याच्या उत्तरार्धात कामाच्या ठिकाणी अनपेक्षितपणे चांगले दिवस येतील आणि प्रगतीचे मार्ग खुले होतील. प्रेमसंबंधात तुम्ही तुमचे मत उघडपणे व्यक्त केल्यास उत्तम राहील. या आठवड्यात तुम्हाला आर्थिक नुकसान होऊ शकते आणि तुमच्या गुंतवणुकीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तुमच्या आरोग्याबाबत व्यावहारिक राहणे फायदेशीर ठरेल. तुमच्या आहाराकडे लक्ष दिल्याने चांगले परिणाम मिळतील. या आठवड्यात प्रवास आव्हानात्मक असू शकतो आणि तो पुढे ढकलणे चांगले राहील. .सिंहया आठवड्यात केलेले प्रवास यशस्वी होतील आणि गोड आठवणींनी भरलेले असतील. तुम्ही एखाद्या सुंदर ठिकाणी प्रवास करण्याची योजना आखू शकता. जर तुम्ही तुमच्या अंतर्ज्ञानाचे पालन केले आणि तुमच्या कुटुंबाबाबत निर्णय घेतले तर तुम्ही जीवनात आनंदी राहाल आणि तुमच्या कुटुंबात समाधानी राहाल. तुमचे आरोग्य देखील लक्षणीयरीत्या सुधारेल आणि तुम्ही तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या आरोग्याबाबत काही ठोस निर्णय घेऊ शकाल. कामाच्या ठिकाणी कठोर परिश्रम करणे आवश्यक आहे, तरच जीवनात आनंद आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा होईल. कन्याजर तुम्ही तुमच्या कामात संतुलन राखले तर यश सहज मिळेल. आठवड्याच्या सुरुवातीला आर्थिक बाबींमध्ये कोणत्याही नवीन गुंतवणुकीबाबत तुमचे मन अस्वस्थ असेल, परंतु जर तुम्ही धाडस करून पुढे गेलात तर तुमच्या गुंतवणुकीचे शुभ परिणाम मिळतील. प्रेमसंबंधात नवीन विचार किंवा सुरुवात तुमच्या आयुष्यात तेज आणेल आणि तुमचे मन आनंदी होईल. या आठवड्यात केलेल्या प्रवासामुळे आनंददायी परिणाम मिळतील आणि तुम्हाला जीवनात शांती आणि आनंद मिळेल. .Today 4 January Rashifal 2026: आजचा दिवस मेष, कर्क अन् धनु राशीसाठी असणार शुभ, जाणून घ्या आजचे राशीभविष्य एका क्लिकवर.तूळकामाच्या ठिकाणी संयमाने घेतलेले निर्णय तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धीचे दरवाजे उघडतील आणि यश सहज मिळेल. आर्थिक लाभासाठी आर्थिक परिस्थिती देखील विकसित होत आहे आणि भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे शुभ परिणाम मिळू शकतात. प्रेमप्रकरणाशी संबंधित काही बातम्या तुम्हाला दुःखी करू शकतात. तुमच्या कुटुंबात हळूहळू शांती परत येईल. या आठवड्यात तुमच्या आहाराकडे लक्ष दिल्याने तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले परिणाम मिळतील. वृश्चिक आर्थिक बाबींसाठी हा काळ अनुकूल असेल आणि तुमच्या गुंतवणुकीबद्दल तुम्हाला बराच दिलासा मिळेल. या आठवड्यात, तुमच्या प्रेम जीवनात आनंददायी अनुभव येतील आणि एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण करेल. या आठवड्यात, तुमचे आरोग्य देखील यश आणि कल्याण प्राप्त करेल. तुम्ही काही नवीन आरोग्यविषयक क्रियाकलापांकडे खूप झुकत असाल. या आठवड्यात प्रवास केल्याने आनंददायी वेळ आणि यश देखील मिळेल. कुटुंबात वडिलांसारख्या व्यक्तीबद्दल तुम्हाला काळजी वाटेल. .धनुप्रेमसंबंधांमध्ये जुन्या आठवणी ताज्या होतील आणि आयुष्य आनंददायी अनुभव घेऊन येईल. या आठवड्यात जोडीदाराकडून तुम्हाला खूप लक्ष मिळेल. कामात प्रगती होईल आणि तुमचा आदर वाढेल. या आठवड्यात न्यायालयीन खटल्यांचेही अनुकूल परिणाम मिळतील. आर्थिक बाबींमध्ये, दोन गुंतवणुकी तुमच्यासाठी शुभ परिणाम आणतील आणि संपत्ती वाढीच्या संधी निर्माण करतील. तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारेल आणि तुम्ही जितके आराम कराल तितके तुम्हाला तंदुरुस्त वाटेल.मकरया आठवड्यात आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारेल आणि एक नवीन आरोग्यविषयक क्रियाकलाप तुम्हाला निरोगीतेच्या मार्गावर पुढे नेईल. या आठवड्यात केलेल्या सहली देखील सकारात्मक परिणाम देतील आणि यशस्वी होतील. कामावर थोडी जोखीम घेतल्यास चांगले परिणाम मिळतील. आर्थिक परिस्थिती महाग होत चालली आहे आणि तुम्हाला हव्या असलेल्या आर्थिक सुधारणा साध्य करण्यासाठी जास्त वेळ लागेल. प्रेमसंबंधांमध्ये भावनिक आव्हाने उद्भवू शकतात. तुम्हाला घरी एकटे वाटेल आणि असे वाटेल की तुमचे कुटुंब तुम्हाला योग्य लक्ष देत नाही. .कुंभया आठवड्यात आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारेल आणि आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच संपत्ती वाढण्याची शक्यता निर्माण होईल. प्रेमसंबंधांमध्ये परस्पर प्रेम मजबूत होईल आणि तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक होईल. तुमच्यापैकी काहींसाठी लग्नाच्या शुभ शक्यता देखील निर्माण होतील. कुटुंबात प्रगती आणि शांती असेल, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह चांगल्या ठिकाणी जाण्याचा निर्णय घेऊ शकता. प्रवासाद्वारे तुम्हाला यश मिळेल. जर तुम्ही खूप स्वामित्वाने प्रवास केला तर तुम्हाला समस्यांना सामोरे जावे लागेल. मीनया आठवड्यात तुमची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारेल आणि भागीदारीत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तुम्हाला शुभ परिणाम मिळतील. मालमत्ता किंवा भागीदारीत केलेल्या इतर गुंतवणुकीद्वारे तुम्हाला आर्थिक प्रगती मिळण्याची शक्यता आहे. कामात हळूहळू प्रगती होईल आणि प्रकल्प रुळावर येतील आणि यशाच्या मार्गावर पुढे जातील. प्रेमसंबंध मजबूत होतील आणि तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत चांगल्या भविष्यासाठी योजना आखण्याच्या मूडमध्ये असाल. या आठवड्यात आरोग्यातही लक्षणीय सुधारणा दिसून येतील. योग, ध्यान आणि चिंतन तुमच्यासाठी चांगल्या आरोग्याचे दरवाजे उघडतील. या आठवड्यात, तुमच्या प्रवासाच्या पद्धतींमध्ये लक्षणीय बदल होतील आणि तुम्ही नवीन ठिकाणी प्रवास करण्याचा विचार करू शकता. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.