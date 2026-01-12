संस्कृती

Weekly Horoscope 12 to 18 January 2026: मेष, कर्क अन् मकरसह 'या' राशीच्या लोकांना मिळेल त्रिग्रह योगाचा फायदा, वाचा साप्ताहिक राशिभविष्य

Weekly Horoscope 12 to 18 January 2026 Trigrahi Yog:जानेवारीच्या या आठवड्याचे साप्ताहिक राशिभविष्य सांगते की आठवड्याच्या सुरुवातीला शुक्र, मध्यभागी सूर्य आणि शेवटी मंगळ यांचे संक्रमण असल्याने हा आठवडा खूप खास राहणार आहे. शुक्र, सूर्य आणि मंगळ यांचे हे संक्रमण या आठवड्यात मकर राशीत त्रिग्रह योगाचे संयोजन निर्माण करेल. तर या आठवड्यात सूर्याचे मकर राशीत आगमन शुभ काळाची सुरुवात देखील करेल. यामुळे पुढील काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे.
Weekly Horoscope 12 to 18 January 2026 Trigrahi Yog

Weekly Horoscope 12 to 18 January 2026 Trigrahi Yog

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Weekly Horoscope 12 to 18 January 2026 Trigrahi Yog: या आठवड्यात साप्ताहिक राशीत शुक्र, सूर्य आणि मंगळाचे भ्रमण खूप महत्वाचे ठरणार आहे. या आठवड्यात शुक्र, सूर्य आणि मंगळ मकर राशीत एकत्र येतील आणि या तिन्ही ग्रहांच्या युतीमुळे त्रिग्रह योग देखील निर्माण होईल. यासोबतच या आठवड्यात आदित्य मंगल योग आणि शुक्रादित्य योगासह इतर अनेक योग देखील तयार होतील. अशावेळी मकर संक्रांतीच्या या आठवड्यात, सूर्य देवाच्या आशीर्वादामुळे आणि त्रिग्रह योगाच्या युतीमुळे, मेष, कर्क आणि मकर राशीसह अनेक राशींना धन, समृद्धी आणि करिअरमध्ये प्रगतीची संधी मिळेल. चला तर मग जाणून घेऊया मेष ते मीन राशीचे साप्ताहिक राशीभविष्य काय आहे.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Pisces Horoscope
Leo Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
Virgo Horoscope
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope
culture
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions

Related Stories

No stories found.