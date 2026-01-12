Weekly Horoscope 12 to 18 January 2026: मेष, कर्क अन् मकरसह 'या' राशीच्या लोकांना मिळेल त्रिग्रह योगाचा फायदा, वाचा साप्ताहिक राशिभविष्य

Weekly Horoscope 12 to 18 January 2026 Trigrahi Yog: या आठवड्यात साप्ताहिक राशीत शुक्र, सूर्य आणि मंगळाचे भ्रमण खूप महत्वाचे ठरणार आहे. या आठवड्यात शुक्र, सूर्य आणि मंगळ मकर राशीत एकत्र येतील आणि या तिन्ही ग्रहांच्या युतीमुळे त्रिग्रह योग देखील निर्माण होईल. यासोबतच या आठवड्यात आदित्य मंगल योग आणि शुक्रादित्य योगासह इतर अनेक योग देखील तयार होतील. अशावेळी मकर संक्रांतीच्या या आठवड्यात, सूर्य देवाच्या आशीर्वादामुळे आणि त्रिग्रह योगाच्या युतीमुळे, मेष, कर्क आणि मकर राशीसह अनेक राशींना धन, समृद्धी आणि करिअरमध्ये प्रगतीची संधी मिळेल. चला तर मग जाणून घेऊया मेष ते मीन राशीचे साप्ताहिक राशीभविष्य काय आहे. .वृषभजानेवारीचा हा आठवडा वृषभ राशीच्या लोकांसाठी उत्साहवर्धक असणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला राशीचा स्वामी शुक्र मकर राशीत प्रवेश करेल आणि आठवड्याच्या मध्यात सूर्यासोबत युती झाल्यामुळे तुमचे प्रेम जीवन रोमँटिक होईल. या आठवड्यात तुम्हाला भौतिक सुखसोयी आणि आर्थिक लाभ मिळत राहतील. सरकारी कामात यश मिळेल. .मेषरवि, शुक्र आणि मंगळाच्या संक्रमणाच्या प्रभावामुळे मेष राशीसाठी हा आठवडा फायदेशीर ठरणार आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला कामाच्या ठिकाणी यश आणि आदर मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला धार्मिक तीर्थयात्रेला जाण्याची आणि आध्यात्मिक लाभ मिळवण्याची संधी देखील मिळेल. आठवड्याच्या मध्यात कामाचा ताण जास्त असेल, तर शेवटचा टप्पा तुमच्यासाठी आश्चर्यचकित करणारा ठरू शकतो. .मिथून जानेवारीचा हा आठवडा मिथुन राशीच्या लोकांसाठी उत्साहवर्धक असेल. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्यावर कामाचा ताण जास्त असेल. या आठवड्यात शुक्र तुमच्या राशीच्या आठव्या भावातून भ्रमण करत आहे, त्यामुळे तुम्हाला कामात सावधगिरी बाळगावी लागेल. तुमच्या कामात काही बदल होतील. तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला काही नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात..सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा संमिश्र असेल. आठवड्याच्या सुरुवातीला सूर्याचे भ्रमण शुभ आणि फायदेशीर राहील, ज्यामुळे आर्थिक लाभ आणि सन्मान मिळेल. आठवड्याच्या मध्यात सूर्याचे मकर राशीत संक्रमण सरकारी कामात अडथळे आणि अडचणी निर्माण करू शकते. तुम्हाला तुमच्या वडिलांच्या आरोग्याबद्दल देखील सतर्क राहावे लागेल. .कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मानसिक गोंधळाने भरलेला असेल. राशीचा स्वामी चंद्र सुरुवातीला कमकुवत स्थितीत असेल, ज्यामुळे तुम्हाला तणाव निर्माण होईल. आठवड्याच्या मध्यापासून सूर्याचे सातव्या घरात होणारे संक्रमण तुम्हाला नफा आणि मान्यता देईल. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता..कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा उत्साहवर्धक राहील. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला काही मानसिक ताण येऊ शकतो, परंतु आठवड्याच्या मध्यापासून परिस्थिती पुन्हा सुधारेल. या आठवड्यात, सूर्य आणि शुक्र राशीच्या पाचव्या घरात भ्रमण करतील. म्हणून, तुम्हाला प्रेम संबंधांमध्ये संयम आणि सावधगिरी बाळगावी लागेल. .तूळजानेवारीचा हा आठवडा तूळ राशीच्या लोकांसाठी आत्मविश्वास वाढवणारा असेल. संपत्ती आणि समृद्धी मिळेल. कामावर तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. तुम्ही धाडसी निर्णय घेऊ शकाल आणि नफा मिळवू शकाल. भावंडांकडून पाठिंबा मिळेल. वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. या काळात तुमचे उत्पन्न देखील वाढेल. .वृश्चिकजानेवारीचा हा आठवडा वृश्चिक राशीसाठी फायदेशीर ठरेल. या आठवड्यात रवि, शुक्र आणि मंगळाचे संक्रमण वृश्चिक राशीच्या लोकांना लाभ आणि सन्मान देईल. तुम्हाला अनपेक्षित स्रोताकडून आर्थिक लाभ मिळू शकेल. प्रतिष्ठा आणि आदर वाढेल. नोकरी बदलू इच्छिणाऱ्यांना यश मिळेल. .धनुधनु राशीसाठी हा आठवडा शुभ राहणार आहे. तुमच्या राशीचा स्वामी तुमच्या राशीवर मंगलमय नजर टाकत आहे. तुमचे मन धार्मिक आणि आध्यात्मिक कार्यात गुंतलेले असेल. तुम्ही दानधर्म आणि अध्यात्मात रस घ्याल. आर्थिक लाभाचीही शक्यता आहे. या आठवड्यात नशीब तुम्हाला सरकारी कामात यशस्वी करेल. या आठवड्यात तुमच्या नोकरीत अधिक नफा आणि आदर मिळण्याची शक्यता आहे. .मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप चांगला आहे. तुम्ही उत्साह आणि उत्साहाने भरलेले असाल. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या राशीत शुक्रचे भ्रमण तुम्हाला भौतिक सुखसोयी देईल. आर्थिक लाभाचीही शक्यता आहे. या आठवड्यात जोडीदारासोबत काही शुभ आणि धर्मादाय कार्यात सहभागी होऊ शकता. .कुंभकुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा गोंधळ आणि दुविधांनी भरलेला असेल. तुम्हाला तुमचा उत्साह आणि राग नियंत्रित करावा लागेल, अन्यथा तुम्हाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची देखील काळजी घ्यावी लागेल. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या एखाद्या कृत्यामुळे नाराज असू शकतात, म्हणून निष्काळजीपणा टाळा. स्पष्ट आणि सरळ असणे महत्वाचे आहे; गोष्टी दाबल्याने प्रकरण आणखी वाढेल. .मीनजानेवारीचा हा आठवडा मीन राशीच्या लोकांसाठी संमिश्र असेल. या आठवड्यात तुम्हाला आर्थिक लाभाबरोबरच खर्चाचीही तयारी ठेवावी लागेल. सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळवण्यासाठी तुम्हाला तुमचे बोलणे आणि वागणे नियंत्रित ठेवावे लागेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून पाठिंबा मिळेल, परंतु तुमच्या भावांकडून सहकार्याचा अभाव जाणवू शकतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 