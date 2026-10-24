पुढच्या सात दिवसांत ४ राशींचं नशीब चमकणार! धनलाभासह करिअरमध्ये प्रगतीचे योग

ज्योतिषशास्त्रानुसार, २५ ते ३१ ऑक्टोबर या काळात काही ग्रहांच्या स्थितीमुळे विविध राजयोग तयार होत आहेत. यामध्ये हंस राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य राजयोग, गुरु-मंगळ योग आणि मालव्य राजयोग यांचा समावेश आहे. या ग्रहस्थितीचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होईल, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे. पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, या आठवड्यात कर्क, वृश्चिक, मकर आणि मीन या चार राशींच्या व्यक्तींना विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. .कर्क राशी : कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा फायदेशीर ठरू शकतो. या काळात धनलाभाचे योग असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे आर्थिक बाबतीत काही सकारात्मक घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कामाचं कौतुक होऊ शकतं. समाजात मान-सन्मान वाढण्याचीही शक्यता आहे. एकंदरीत, हा आठवडा तुमच्यासाठी समाधानकारक ठरू शकतो..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १७ ऑक्टोबर २०२६ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.वृश्चिक राशी : वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात आर्थिक आघाडीवर दिलासा मिळू शकतो. तुमची आर्थिक परिस्थिती आधीपेक्षा सुधारण्याची शक्यता आहे. जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याचे संकेत असल्याचं ज्योतिषीय अंदाजात म्हटलं आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजनासाठी हा काळ महत्त्वाचा ठरू शकतो..मकर राशी : मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा लाभदायक मानला जात आहे. नोकरी किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने परदेशात जाण्याची संधी मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांकडून कौतुक मिळाल्यास करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकतं..मीन राशी : मीन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा सकारात्मक ठरू शकतो. जोडीदाराकडून चांगली साथ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वैयक्तिक आयुष्यातील गोष्टी अधिक सहजतेने हाताळता येऊ शकतात. कुटुंबात आनंदाचं वातावरण राहण्याचे संकेत आहेत. जवळच्या व्यक्तींसोबत वेळ घालवण्याची संधीही मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.