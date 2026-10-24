संस्कृती

पुढच्या सात दिवसांत ४ राशींचं नशीब चमकणार! धनलाभासह करिअरमध्ये प्रगतीचे योग

Weekly Horoscope : ज्योतिषाश्चार्यांच्या मते, या आठवड्यात कर्क, वृश्चिक, मकर आणि मीन या चार राशींच्या व्यक्तींना विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
Weekly Horoscope :

Weekly Horoscope :

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Shubham Banubakode
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ज्योतिषशास्त्रानुसार, २५ ते ३१ ऑक्टोबर या काळात काही ग्रहांच्या स्थितीमुळे विविध राजयोग तयार होत आहेत. यामध्ये हंस राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य राजयोग, गुरु-मंगळ योग आणि मालव्य राजयोग यांचा समावेश आहे. या ग्रहस्थितीचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होईल, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे. पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, या आठवड्यात कर्क, वृश्चिक, मकर आणि मीन या चार राशींच्या व्यक्तींना विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

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