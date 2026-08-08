WEEKLY HOROSCOPE: नशिबाची दारं उघडणार! ‘या’ राशींना पुढील ७ दिवसांत पैसा, प्रमोशन अन् मोठी संधी

ज्योतिषशास्त्रानुसार सध्या काही शुभ ग्रहयोग जुळून आले आहेत. त्यामुळे पुढचे ७ दिवस काही राशींसाठी चांगले ठरू शकतात. या काळात नोकरी, व्यवसाय आणि पैशांच्या बाबतीत चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. काही जणांना प्रमोशन किंवा पगारवाढीची बातमीही मिळू शकते. .मेष राशीमेष राशीच्या लोकांसाठी पुढचे सात दिवस महत्त्वाचे ठरू शकतात. एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची वेळ येऊ शकते आणि तो निर्णय घेण्याचा आत्मविश्वासही वाढेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित काही वाद असतील, तर ते मिटण्याचा मार्ग मिळू शकतो. याशिवाय नवीन वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचा योगही जुळून येऊ शकतो..मेष साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट) : या आठवड्यात मिळेल व्यावसायिक यश अन् शुभवार्ता.मिथुन राशीमिथुन राशीच्या लोकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या हा काळ चांगला राहू शकतो. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आयटी, मीडिया आणि मार्केटिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकतात. आधी केलेल्या गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे पैशांच्या बाबतीत हा आठवडा दिलासा देणारा ठरू शकतो..सिंह राशीसिंह राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी चांगली बातमी मिळू शकते. वरिष्ठ आणि सहकाऱ्यांकडून मदत मिळेल. तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते आणि त्यामुळे ऑफिसमध्ये मान-सन्मान वाढू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना पगारवाढ किंवा प्रमोशन मिळण्याची शक्यता आहे..तूळ साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट): हा आठवडा ठरणार लाभदायक; मिळेल ग्रहांची साथ.वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी पुढचे सात दिवस पैशांच्या बाबतीत फायदेशीर ठरू शकतात. व्यवसाय किंवा पार्टनरशिपमधून अचानक आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामंही आता मार्गी लागू शकतात. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकते किंवा एखादी चांगली बातमी मिळू शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.