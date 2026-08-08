संस्कृती

WEEKLY HOROSCOPE: नशिबाची दारं उघडणार! ‘या’ राशींना पुढील ७ दिवसांत पैसा, प्रमोशन अन् मोठी संधी

Weekly Horoscope: मेष, मिथुन, सिंह आणि वृश्चिक राशींसाठी पुढचे ७ दिवस खास ठरू शकतात. नोकरी, पैसा, प्रमोशन आणि करिअरमध्ये नवीन संधी मिळण्याची शक्यता; रखडलेली कामेही मार्गी लागू शकतात.
WEEKLY HOROSCOPE

WEEKLY HOROSCOPE

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ज्योतिषशास्त्रानुसार सध्या काही शुभ ग्रहयोग जुळून आले आहेत. त्यामुळे पुढचे ७ दिवस काही राशींसाठी चांगले ठरू शकतात. या काळात नोकरी, व्यवसाय आणि पैशांच्या बाबतीत चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. काही जणांना प्रमोशन किंवा पगारवाढीची बातमीही मिळू शकते.

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