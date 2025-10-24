Weekly Horoscope 27 October to 2 November: हंस राजयोग कर्क राशीसह 5 राशींचे भाग्य उजळेल, अपूर्ण इच्छा होईल पूर्ण

Hans Rajyog effects on 5 zodiac : ऑक्टोबरमध्ये पुढील आठवड्यात हंस राजयोग तयार होणार आहे. या आठवड्यात गुरू त्याच्या उच्च राशी कर्क राशीत संक्रमण करेल, ज्यामुळे हंस राजयोग निर्माण होईल. ज्योतिषशास्त्रात, हंस राजयोग हा पाच महान राजयोगांपैकी एक मानला जातो. हंस राजयोग व्यक्तीला करिअर, कुटुंब आणि समाजात प्रतिष्ठा आणि प्रतिष्ठा तसेच आर्थिक लाभ आणि समृद्धी देईल. या आठवड्यात, हंस राजयोग कोणत्या राशींसाठी भाग्यवान ठरणार आहे हे जाणून घेऊया..वृषभहा आठवडा वृषभ राशीसाठी चांगला असणार आहे. नशीब तुमच्या बाजूने असणार आहे. तुमची सर्व नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. आठवड्याच्या सुरुवातीला करिअर किंवा व्यवसायासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील. व्यवसायाशी संबंधित लोकांसाठी हा काळ अत्यंत शुभ ठरेल. .कन्याया ऑक्टोबर आठवड्यात कन्या राशीच्या लोकांसाठी यश मिळेल. आठवड्याच्या सुरुवातीलाच तुमच्या कारकिर्दीला वेग येईल. तुम्ही केलेला कोणताही प्रवास शुभ आणि फायदेशीर ठरेल. एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीच्या मदतीने तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवण्याच्या संधी मिळतील. नोकरीत असलेल्यांना नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळतील..कर्कऑक्टोबरचा आठवडा कर्क राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत भाग्यवान ठरेल. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या हितचिंतकांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. कामावर वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघेही तुमच्याशी सहकार्य आणि दयाळू असतील. हा आठवडा नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी खूप शुभ राहील, कारण तुम्ही उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आदर राखाल. .Mangal Gochar 2025: मंगळ गोचर वृश्चिक राशीत करणार भ्रमण, मिथूनसह 'या' 5 राशींना मिळेल आर्थिक लाभ.सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा भाग्यवान ठरेल. नशीब तुमच्या बाजूने असेल तर तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी उत्तम संधी मिळतील आणि अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तुम्हाला हवे असलेले यश मिळेल. तुम्हाला एखाद्या प्रकल्पावर काम करण्याची उत्तम संधी मिळू शकते. सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असलेल्यांना उच्च पद मिळू शकते. .वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कामात यश मिळवून देईल. या आठवड्यात तुम्ही तुमची सर्व कामे कार्यक्षमतेने आणि वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि विवेकाचा वापर कराल. तुम्हाला कोणत्याही प्रयत्नात अपेक्षित यश मिळेल आणि तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला विशेष प्रशंसा मिळू शकते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.