Weekly Love Horoscope 27 October to 2 November 2025: बुध-मंगळ युतीमुळे मेष, कन्यासह 'या' राशींची लव्ह लाइफ असेल आनंदी

Weekly love horoscope 27 October to 1 November 2025: या आठवड्यात वृश्चिक राशीत मंगळाचे भ्रमण बुध आणि मंगळ यांच्यात युती निर्माण करेल. ज्योतिषशास्त्रात याला बुध-मंगळ युती म्हणतात. यामुळे कोणत्या राशींची प्रेमजीवन आनंदी आणि दूखी असेल हे जाणून घेऊया
पुजा बोनकिले
Best zodiac signs for romance 27 Oct - 1 Nov 2025: या आठवड्यात वृश्चिक राशीत मंगळाचे भ्रमण बुध आणि मंगळ यांच्यात युती निर्माण करेल. ज्योतिषशास्त्रात याला बुध-मंगळ युती म्हणतात. बुध आणि मंगळ युती राजकारण, लेखन आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात यश मिळवू शकते, परंतु या युतीचा परिणाम अनेक राशींच्या प्रेम जीवनावर देखील परिणाम करणार आहे. या राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

