Weekly Love Horoscope 27 October to 2 November 2025: बुध-मंगळ युतीमुळे मेष, कन्यासह 'या' राशींची लव्ह लाइफ असेल आनंदी

Best zodiac signs for romance 27 Oct - 1 Nov 2025: या आठवड्यात वृश्चिक राशीत मंगळाचे भ्रमण बुध आणि मंगळ यांच्यात युती निर्माण करेल. ज्योतिषशास्त्रात याला बुध-मंगळ युती म्हणतात. बुध आणि मंगळ युती राजकारण, लेखन आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात यश मिळवू शकते, परंतु या युतीचा परिणाम अनेक राशींच्या प्रेम जीवनावर देखील परिणाम करणार आहे. या राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया..मेषया आठवड्याच्या सुरुवातीला मेष राशीच्या लोकांचे प्रेम जीवन रोमँटिक असणार आहे. आईसारखे व्यक्तिमत्व त्यांच्या आयुष्यात शांती आणेल. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, जर तुम्ही संतुलन राखले आणि तुमच्या आयुष्यात पुढे गेलात तर तुम्ही आनंदी व्हाल. या आठवड्यात तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये शांती येत असल्याचे दिसते.वृषभआठवड्याच्या सुरुवातीला चर्चेद्वारे कोणत्याही समस्या सोडवणे तुमच्यासाठी चांगले राहील. या आठवड्यात तुमचे प्रेमसंबंध संयमाने हाताळा, ज्यामुळे चांगले परिणाम मिळतील. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुमचे एखाद्या वृद्धाशी मतभेद होऊ शकतात, ज्याचा तुमच्या प्रेम जीवनावर परिणाम होऊ शकतो.मिथूनआठवड्याच्या सुरुवातीला, तुमच्या प्रेमसंबंधात तुमच्या अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळू शकते. अफवा ऐकल्यानंतर तुम्हाला अस्वस्थ वाटण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती सुधारेल. तुमच्या प्रेमसंबंधांशी संबंधित काही चांगली बातमी तुम्हाला मिळू शकते. कर्कया आठवड्याच्या सुरुवातीला थोडे व्यावहारिक राहिल्यास चांगले परिणाम मिळतील. तुमचे प्रेमसंबंध सुधारण्यासाठी, तुम्ही संवादाद्वारे परिस्थिती व्यवस्थापित करावी. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, काळ अनुकूल होईल आणि तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होतील..Weekly Horoscope 27 October to 2 November: हंस राजयोग कर्क राशीसह 5 राशींचे भाग्य उजळेल, अपूर्ण इच्छा होईल पूर्ण.सिंहया आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या प्रेमसंबंधांशी संबंधित निर्णय घेताना तुम्हाला थोडी जोखीम घ्यावी लागेल. तरच तुमचे परस्पर प्रेम वाढेल. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, जर तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनावर थोडे लक्ष केंद्रित केले तर तुम्हाला चांगले परिणाम आणि तुमच्या आयुष्यात शांती दिसेल. कन्याया आठवड्याच्या सुरुवातीला कन्या राशीच्या लोकांना मन आनंदी असेल आणि तुमचे प्रेम जीवन उत्साही असेल. तुमचे परस्पर प्रेम अधिक दृढ होईल. हा आठवडा तुमच्या प्रेम जीवनासाठी शुभ आहे. हा आठवडा तुमच्या नात्यात आनंद आणेल आणि एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंददायी अनुभव घेऊन येईल.तूळया आठवड्याच्या सुरुवातीला तूळ राशीच्या लोकांच्या प्रेम जीवनात अडचणी वाढू शकतात किंवा तुमचे मन अस्वस्थ होऊ शकते. तुमच्यात काही नुकसान होण्याची किंवा अंतर वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती सुधारेल. एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंदी काळ आणेल..Mangal Gochar 2025: मंगळ गोचर वृश्चिक राशीत करणार भ्रमण, मिथूनसह 'या' 5 राशींना मिळेल आर्थिक लाभ.वृश्चिकहा आठवडा तुमच्या प्रेमसंबंधात भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असेल. आठवड्याच्या सुरुवातीलाही मतभेद होतील, ज्यामुळे त्रास होईल. आठवड्याच्या उत्तरार्धात कोणतेही भागीदारी काम परस्पर वैर वाढवू शकते. मुलाशी संबंधित एखाद्या मुद्द्यावरून तुमच्या प्रेमसंबंधात मतभेद निर्माण होऊ शकतात.धनूया आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमचे प्रेम जीवन उत्साही असेल. काळाचे चक्र आता तुमचे प्रेमसंबंध मजबूत करण्यासाठी काम करत आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत कुठेतरी बाहेर जाण्याचा विचार करू शकता. या आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही तुमच्या प्रेमसंबंधांवर जितके जास्त लक्ष केंद्रित कराल तितके चांगले परिणाम मिळतील आणि तुमचे परस्पर प्रेम अधिक दृढ होईल.मकरआठवड्याच्या सुरुवातीला परिस्थिती प्रतिकूल असेल. तुमचे प्रेम जीवन तुमच्या नियंत्रणाबाहेर आहे असे वाटू शकते, परंतु आठवडा जसजसा पुढे जाईल तसतसे परिस्थिती अधिक अनुकूल होईल. हा काळ प्रेमसंबंधांसाठी अनुकूल असेल. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवाल आणि घराच्या सजावटीच्या काही खरेदी देखील करू शकता..कुंभया आठवड्यात तुमचे प्रेम जीवन आनंद आणि समृद्धीसाठी सज्ज आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला तुमच्या प्रेमसंबंधांबद्दल काही चांगली बातमी मिळू शकते. तरुणांचा सल्ला तुमचे प्रेम जीवन देखील उजळवेल. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल चिंता वाटू शकते किंवा मुलाबद्दल चिंता वाटू शकते. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला बातम्यांमुळे दुःख वाटू शकते.मीनया आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमच्या प्रेम आयुष्यात प्रणय प्रवेश करत आहे. तुमचे नाते हळूहळू मजबूत होईल. आठवड्याचा उत्तरार्ध अत्यंत अनुकूल असेल आणि तुम्ही पार्टीच्या मूडमध्ये असाल. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवाल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.