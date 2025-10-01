Dasara Festival: आपट्याच्या झाडाचं नेमकं महत्त्व काय? पानं दसऱ्याला सोनं म्हणून का वाटतात?

दसरा सणानिमित्त ‘सोनं घ्या आणि सोन्यासारखे राहा’ असे म्हणत एकमेकांना आपट्याची पाने देऊन दसर्याच्या शुभेच्छा दिल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठा आपट्याची पाने तसेच विविध फुलांनी सजल्या आहेत. परतीच्या पावसामुळे फुलांची आवक घटली असून दरात वाढ झाली आहे. मात्र तरीही दसऱ्याच्या खरेदीसाठी नागरिकांची लगबग सुरु आहे. .दसर्याच्या मुहूर्तावर घरोघरी शस्त्रांची, पुस्तकांची, लक्ष्मीची आणि वाहनांची पूजा केली जाते. या दिवशी आपट्याच्या पानांनादेखील विशेष महत्त्व असते. या दिवशी आपट्याची पाने सोने म्हणून लुटण्याची पंरपरा आहे. मात्र दसऱ्याला 'सोनं' म्हणून आपट्याची पानं का लुटतात? या झाडाचं महत्त्व काय? याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घ्या..Mumbai News: हिंदीत उत्तर लिहिणं पडलं महाग; विद्यार्थ्याची कोर्टात धाव, पण दिलासा नाहीच.'सोनं' लुटण्याची प्रथाहिंदू धर्मात दसऱ्याला सोनं लुटण्याची प्रथा एका पुराणकथेशी जोडली गेली आहे. त्यानुसार राम, लक्ष्मण, त्यांचे वडील दशरथ या सगळ्यांचा रघुराजा हा पूर्वज होता. कौत्स हा पैठण शहरात एक मुलगा वरतंतु नावाच्या ऋषींकडे वेदाभ्यास करत होता. त्याला आपल्या गुरूंना गुरुदक्षिणा द्यायची होती. गुरूंनी म्हणजे वरतंतुंनी मला काही नको, असं म्हटल्यावरही कौत्सानं त्यांच्यामागे तुम्हाला मी काय देऊ म्हणून तगादा लावला..शिष्याचा आग्रह पाहत 'तू 14 विद्या शिकलास ना, मग मला चौदा कोटी सुवर्णमुद्रा आणून दे' असे म्हणाले. दरम्यान, कौत्साला हे जमणार नाही आणि तो आपला हट्ट सोडून देईल असं वरतंतुंना वाटलं. मात्र कौत्स हुशार होता. कौत्स रघुराजाकडे गेला आणि त्याला सर्व हकीकत सांगितली. मात्र रघुराजानं पृथ्वी जिंकल्यावर विश्वजीत यज्ञ केला होता आणि सगळी संपत्ती गरिबांत वाटून टाकली होती. यामुळे रघुराजाने कौत्स्याकडे तीन दिवसांची मुदत मागितली..यानंतर रघुराजाने कुबेरावर स्वारी करण्याचं ठरवलं. परंतु त्याची कुणकुण लागताच कुबेरानं युद्ध टाळण्यासाठी सुवर्णमुद्रांचा पाऊस पाडला. त्यानंतर रघुराजानं कौत्साला दान केलं. मात्र कौत्सानं केवळ चौदा कोटी सुवर्णमुद्राच घेतल्या आणि वरतंतुंना दिल्या. दोघांनीही त्यापेक्षा एकही मुद्रा जास्त घेण्यास नकार दिला. तसेच कुबेरानंही एकदा दिलेल्या मुद्रा घरी नेण्यास नकार दिला. त्यामुळे राहिलेलं सगळं सोनं गावाबाहेर आपट्याच्या आणि शमीच्या झाडाखाली ठेवण्यात आलं आणि कौत्सानं ते लोकांना लुटून घरी नेण्यास सांगितलं. हा दिवस दसऱ्याचा होता. त्यामुळे सोनं म्हणून आपट्याची पानं लुटण्याची प्रथा सुरू झाली. तथापि आपट्याच्या झाडाचा उल्लेख पुराणातच नसून आयुर्वेदातही या झाडाला औषधी वनस्पती मानलं जातं..Thane News: ठाणेकरांचा जीवघेणा प्रवास! नागरिकांच्या वाटेत अडथळे; रस्ता ओलांडण्यासाठी कसरत.आपट्याचं झाड महत्त्वाचं का?आपट्याच्या झाडावर अनेक कीटक, फुलपाखरं उपजीविका करतात त्यामुळं पर्यावरणीयदृष्ट्या हे झाड महत्त्वाचं आहे. तसेच या झाडापासून डिंग, धागे, टॅनिन मिळतं. आयुर्वेदातही आपट्याचा सालीचा रस पचनसंस्थेच्या रोगांवर वापरला जायचा. त्याचबरोबर आपट्याची पाने कफ आणि पित्त दोषांवर गुणकारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.