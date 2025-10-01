संस्कृती

Dasara Festival: आपट्याच्या झाडाचं नेमकं महत्त्व काय? पानं दसऱ्याला सोनं म्हणून का वाटतात?

Dussehra: दसरा सणानिमित्त आपट्याची पाने सोने म्हणून लुटण्याची पंरपरा आहे. मात्र यामागचं कारण काय, ते जाणून घ्या.
Dasara Festival

Dasara Festival

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

दसरा सणानिमित्त ‘सोनं घ्या आणि सोन्यासारखे राहा’ असे म्हणत एकमेकांना आपट्याची पाने देऊन दसर्‍याच्या शुभेच्छा दिल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठा आपट्याची पाने तसेच विविध फुलांनी सजल्या आहेत. परतीच्या पावसामुळे फुलांची आवक घटली असून दरात वाढ झाली आहे. मात्र तरीही दसऱ्याच्या खरेदीसाठी नागरिकांची लगबग सुरु आहे.

Loading content, please wait...
Dasara Festival
Dasara
Dasara Muhurat

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com