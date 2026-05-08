Success Numerology : स्वभावाने खूपच घाबरट असतात 'या' 2 मुलांकाचे लोक; अपयशाच्या भीतीने गमावतात मोठी संधी, नंतर उरतो पश्चाताप

अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव आणि नशीब त्यांच्या जन्मतारखेवर अवलंबून असते. काही लोक साहसी आणि निडर असतात तर काही लोक स्वभावाने अत्यंत संवेदनशील आणि सावध असतात. दुर्दैवाने काही विशिष्ट मुलांकाच्या व्यक्तींमध्ये भीती आणि आत्मविश्वासाचा अभाव इतका जास्त असतो की ते नशिबाने चालून आलेल्या मोठ्या संधी केवळ अपयशाच्या भीतीपोटी नाकारतात. ही माणसे मनाने खूप चांगली आणि कष्टाळू असली, तरी त्यांच्या मनातील रिस्क घेण्याची भीती त्यांच्या प्रगतीच्या आड येते आणि शेवटी त्यांच्या हाती फक्त पश्चाताप उरतो..मुलांक २ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला झाला आहे त्यांचा मुलांक २ असतो. या मुलांकाचा स्वामी चंद्र असल्याने या व्यक्ती अत्यंत भावूक आणि कल्पक असतात. मात्र, चंद्राच्या चंचल स्वभावामुळे त्यांच्या मनात सतत संभ्रम आणि भीती असते. कोणताही मोठा निर्णय घेताना या व्यक्तींना स्वतःच्या क्षमतेवर शंका येते. जर मी यशस्वी झालो नाही तर लोक काय म्हणतील? या विचारामुळे ते धाडसी पाऊल उचलण्यास घाबरतात. यामुळेच अनेकदा सोन्यासारख्या संधी त्यांच्या हातातून निसटून जातात..मुलांक ७ज्यांचा जन्म ७, १६ किंवा २५ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक ७ असतो. या मुलांकाचा स्वामी केतू आहे. या व्यक्ती अत्यंत बुद्धिमान आणि विचारी असतात, पण त्यांचा स्वभाव अंतर्मुख असतो. त्यांना सतत वाटत असते की परिस्थिती त्यांच्या हाताबाहेर जाईल. अपयशाची ही खोल भीती त्यांना सुरक्षित चौकटीत अडकवून ठेवते. नवीन व्यवसाय सुरू करणे किंवा करिअरमध्ये मोठा बदल करणे त्यांना हिमालयासारखे कठीण वाटते. अतिविचार करण्याच्या सवयीमुळे ते वेळेवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत ज्याचा परिणाम भविष्यात पश्चातापात होतो..भीती ही मानवी स्वभावाचा एक भाग असली तरी ती प्रगतीचा अडथळा बनू नये याची काळजी मुलांक २ आणि ७ च्या व्यक्तींनी घेतली पाहिजे. आत्मविश्वासाच्या कमतरतेमुळे गमावलेल्या संधी परत मिळवणे कठीण असते. या व्यक्तींनी जर आपल्या मनातील भीतीवर विजय मिळवण्यासाठी ध्यानधारणा केली किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला तर ते त्यांच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर अफाट यश संपादन करू शकतात. शेवटी यश त्यांच्यासाठीच असते जे भीतीला मागे सारून पुढे जाण्याचे धाडस दाखवतात.