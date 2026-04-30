Love Numerology : प्रेमात पक्के 420 असतात 'या' 3 मुलांकाचे लोक; तुमच्या पाठीत कधी खंजीर खुपसतील कळणारही नाही

अंकशास्त्रात प्रत्येक मुलांकाचे स्वतःचे वैशिष्ट्य असते, परंतु काही मुलांकांच्या व्यक्ती प्रेमाच्या बाबतीत अत्यंत धूर्त आणि स्वतःचा स्वार्थ साधणाऱ्या मानल्या जातात. प्रेमात ४२० असणे म्हणजेच जोडीदाराला गोड बोलून फसवणे, आपल्या भावनांचा मुखवटा चढवून समोरच्याला जाळ्यात ओढणे आणि गरज संपली की पाठीत खंजीर खुपसणे, असे स्वभावदोष काही विशिष्ट अंकांमध्ये अधिक प्रकर्षाने दिसून येतात. या व्यक्ती सुरुवातीला इतक्या मोहक आणि प्रेमळ वाटतात की, त्यांच्या मनातील काळा हेतू ओळखणे कठीण होते. म्हणूनच, एखाद्यावर आंधळा विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचा मुलांक काय आह हे जाणून घेणे आजच्या काळात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते..मुलांक 3मुलांक 3 असलेल्या व्यक्तींना नेतृत्वाची हौस असते, पण प्रेमात त्यांचा हाच स्वभाव अहंकारी आणि स्वार्थी बनू शकतो. या मुलांकाचे लोक स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवतात आणि जोडीदाराकडून केवळ समर्पणाची अपेक्षा करतात. जेव्हा त्यांना वाटते की समोरची व्यक्ती त्यांच्या प्रगतीत अडथळा ठरत आहे किंवा त्यांच्या आदेशांचे पालन करत नाही तेव्हा ते अतिशय निर्दयीपणे नाते तोडतात. त्यांच्या शब्दांत एक प्रकारची जादू असते ज्यामुळे जोडीदाराला आपणच चुकत आहोत असे वाटते. हे लोक आपली प्रतिमा जपण्यासाठी खोट्याचा आधार घेण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत ज्यामुळे ते प्रेमात विश्वासार्ह राहत नाहीत..नेहमी दुसऱ्यांकडून सल्ला घेतात 'या' 2 मुलांकाचे लोक; एक चुकीचा निर्णय करतो आयुष्य उध्वस्त, करियर अन् पर्सनल लाइफचे होते नुकसान.मुलांक 5 मुलांक 5 चा स्वामी बुध असल्याने या व्यक्ती अत्यंत बुद्धिमान आणि चपळ असतात परंतु प्रेमाच्या बाबतीत हेच चातुर्य धूर्तपणात बदलू शकते. या मुलांकाच्या लोकांना जीवनात सतत नाविन्य आणि उत्साह हवा असतो, ज्यामुळे एकाच जोडीदाराशी एकनिष्ठ राहणे त्यांना कठीण जाते. हे लोक संवाद साधण्यात इतके निष्णात असतात की, जोडीदाराची फसवणूक करतानाही ते त्यांच्या चेहऱ्यावर साधी साशंकताही येऊ देत नाहीत. जेव्हा त्यांना एखादा अधिक चांगला किंवा फायदेशीर पर्याय मिळतो, तेव्हा ते जुन्या नात्याला एका क्षणात विसरून जातात. त्यांची ही चंचल वृत्ती समोरच्या व्यक्तीला मानसिक धक्का देऊ शकते..Career Numerology : राजयोग घेऊन जन्माला येतात 'या' 4 मुलांकाचे लोक; सरकारी नोकरीत मिळवतात यश, पण एक चूक बर्बाद करते आयुष्य.मुलांक ८मुलांक ८ चा संबंध शनी ग्रहाशी येतो जो शिस्त आणि कर्माचा कारक आहे, मात्र या मुलांकाचे काही लोक अत्यंत महत्वाकांक्षी आणि गुढ स्वभावाचे असतात. प्रेमात हे लोक सहसा भावनांपेक्षा व्यवहाराला जास्त महत्त्व देतात. जर त्यांना वाटले की जोडीदाराकडून त्यांना आर्थिक किंवा सामाजिक फायदा मिळत नाहीये तर ते अतिशय थंड डोक्याने नात्यातून बाहेर पडण्याचा कट रचतात. ते आपले खरे विचार कधीच उघड करत नाहीत, ज्यामुळे जोडीदाराला त्यांच्या मनात काय चालले आहे याचा पत्ताही लागत नाही. ही गूढता आणि स्वार्थ जेव्हा टोकाला जातो तेव्हा ते विश्वासघाताचा मार्ग पत्करून जोडीदाराच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासही कचरणार नाहीत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.