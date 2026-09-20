ASTROLOGY: या ३ तारखांना जन्मलेले लोक असतात कुबेराचे लाडके? धन-दौलत, प्रॉपर्टीच्या बाबतीत मिळतो भाग्याचा साथ; तुमची जन्मतारीख कोणती?

MULANK 7 BIRTH DATES NUMEROLOGY PREDICTION: अंकशास्त्रानुसार व्यक्तीच्या जन्मतारखेचा त्याच्या स्वभावावर आणि आयुष्यावर परिणाम होतो, असं मानलं जातं. त्यानुसार काही जन्मतारखांना खास महत्त्व दिलं जातं. ७, १६ आणि २५ या तारखांना जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ७ असतो.मूलांक ७ असलेल्या लोकांना अंकशास्त्रात वेगळ्या स्वभावाचे आणि हुशार मानलं जातं. या लोकांना आयुष्यात अचानक चांगल्या संधी मिळतात, असं मानलं जातं. विशेष म्हणजे धन-दौलत आणि प्रॉपर्टीच्या बाबतीतही या लोकांना भाग्याची साथ मिळते, अशी अंकशास्त्रात मान्यता आहे..७, १६ आणि २५ तारखेला जन्मलेले लोककोणत्याही महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ७ असतो. अंकशास्त्रात या अंकाला खास मानलं जातं. या लोकांच्या आयुष्यात अशा काही संधी येतात, ज्यामुळे त्यांना पुढे जाण्याची संधी मिळते, असं मानलं जातं. पैसे आणि संपत्तीच्या बाबतीतही हे लोक भाग्यवान असतात, अशी अंकशास्त्राची मान्यता आहे..Numerology: शत्रूची ताकद\nवाढेल,जवळचेच विश्वासघात करतील; तरी मोडतील पण वाकणार नाहीत 'या' मूलांकांचे लोक!.मूलांक ७ चा संबंध कुबेराशी जोडला जातोअंकशास्त्राच्या मान्यतेनुसार मूलांक ७ असलेल्या लोकांवर धनाचे देव कुबेर यांची कृपा असते, असं मानलं जातं.त्यामुळे या लोकांना पैसे कमावण्याच्या संधी मिळतात. योग्य वेळी मिळालेली एखादी संधी त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, यासाठी फक्त नशिबावर अवलंबून न राहता मेहनत करणंही महत्त्वाचं मानलं जातं..मूलांक ७ असलेल्या लोकांना जमीन, घर आणि प्रॉपर्टीच्या बाबतीतही चांगलं भाग्य मिळतं, असं अंकशास्त्रात मानलं जातं. योग्य वेळी घेतलेला निर्णय त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. त्यामुळे जमीन-जायदाद किंवा संपत्तीशी संबंधित कामांमध्ये त्यांना चांगल्या संधी मिळतात, अशी मान्यता आहे.मूलांक ७ असलेले लोक फक्त नशिबावर बसून राहत नाहीत, असं मानलं जातं. एखादं काम हाती घेतलं की ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. कामात अडचणी आल्या तरी लगेच हार मानत नाहीत. मेहनत आणि संयम ठेवून पुढे जातात. त्यामुळे त्यांना आयुष्यात पुढे जाण्याच्या संधी मिळतात..मोठे निर्णय विचार करून घेतातमूलांक ७ असलेल्या लोकांना हुशार आणि समजूतदार मानलं जातं. कोणताही मोठा निर्णय घेण्याआधी ते त्या गोष्टीचा नीट विचार करतात.याच स्वभावाचा फायदा त्यांना पैसे आणि करिअरच्या बाबतीतही होतो, असं अंकशास्त्रात मानलं जातं. घाई न करता विचार करून घेतलेले निर्णय त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. या लोकांना प्रत्येक गोष्टीत दुसऱ्याचा हस्तक्षेप आवडत नाही. स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणं त्यांना जास्त आवडतं.कोणी सांगितलं म्हणून एखादी गोष्ट करण्यापेक्षा स्वतः विचार करून निर्णय घेण्यावर त्यांचा भर असतो. .Lucky Zodiac Signs : गणेशोत्सवात 'या' ६ राशींचे नशीब पालटणार; कसा असेल काळ जाणून घ्या.त्यामुळे स्वतंत्रपणे आयुष्य जगणं त्यांना आवडतं. अंकशास्त्रानुसार मूलांक ७ असलेल्या व्यक्ती कुटुंबासाठीही शुभ मानल्या जातात. या व्यक्तीच्या आयुष्यात प्रगती झाली की त्याचा फायदा कुटुंबालाही होतो, अशी मान्यता आहे. घरात सुख-सुविधा वाढतात आणि पैसे किंवा प्रॉपर्टीशी संबंधित चांगल्या संधी मिळू शकतात, असं अंकशास्त्रात सांगितलं जातं.मूलांक ७ बद्दल अंकशास्त्रात अनेक चांगल्या गोष्टी सांगितल्या जातात. मात्र, एखाद्या व्यक्तीचं संपूर्ण आयुष्य फक्त जन्मतारखेवर ठरत नाही.यश मिळवण्यासाठी मेहनत, योग्य निर्णय आणि परिस्थिती या सगळ्याच गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे ७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेल्या लोकांनी आपल्या गुणांचा योग्य वापर करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.