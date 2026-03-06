संस्कृती

Long Life Numerology : 'या' 4 मूलांकाचे लोक 100 वर्षांपेक्षा जास्त आयुष्य जगतात; सत्तरीनंतरही 'नो आजार', राहतात एकदम निरोगी

long life lucky mulank : अंकशास्त्रानुसार काही खास मूलांकाचे लोक दीर्घायुषी आणि निरोगी राहतात. सूर्य, शुक्र, शनी व मंगळ यांच्या प्रभावामुळे ९० ते १००+ वर्षांचे आयुष्य शक्य होते.
Numerology root numbers for long life and longevity 1 6 8 9 mulank dirghayushya

Saisimran Ghashi
Numerology Prediction : अंकशास्त्रानुसार (Numerology) मानवी आयुष्याचा कालावधी आणि आरोग्य यांचा संबंध जन्मतारखेच्या अंकांशी जोडला जातो. जरी विज्ञानानुसार जीवनशैली आणि अनुवंशिकता महत्त्वाचे असले तरी अंकशास्त्रात काही विशिष्ट मूलांक दीर्घायुष्यासाठी अत्यंत शुभ मानले जातात.

