Long Life Numerology : 'या' 4 मूलांकाचे लोक 100 वर्षांपेक्षा जास्त आयुष्य जगतात; सत्तरीनंतरही 'नो आजार', राहतात एकदम निरोगी

Numerology Prediction : अंकशास्त्रानुसार (Numerology) मानवी आयुष्याचा कालावधी आणि आरोग्य यांचा संबंध जन्मतारखेच्या अंकांशी जोडला जातो. जरी विज्ञानानुसार जीवनशैली आणि अनुवंशिकता महत्त्वाचे असले तरी अंकशास्त्रात काही विशिष्ट मूलांक दीर्घायुष्यासाठी अत्यंत शुभ मानले जातात..मूलांक १ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे त्यांचा मूलांक १ असतो. या मूलांकाचा स्वामी 'सूर्य' आहे, जो ऊर्जा, प्राणशक्ती आणि आरोग्याचा कारक मानला जातो. नवीन संशोधनानुसार आणि प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट डॉ. आर्या पाटील यांच्या अभ्यासानुसार, मूलांक १ चे लोक आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यात स्थिर आणि दीर्घसूत्री राहतात. त्यांची रोगप्रतिकारशक्ती उपजतच चांगली असते ज्यामुळे ते आजारांशी लढा देऊन दीर्घकाळ अगदी १०० वर्षांपर्यंत निरोगी आयुष्य जगू शकतात..मूलांक ८मूलांक ८ (८, १७, २६ तारखेला जन्मलेले) हा शनी ग्रहाने प्रभावित असतो. ज्योतिषात शनी हा 'आयुष्याचा कारक' मानला जातो. या मूलांकाचे लोक अत्यंत शिस्तप्रिय, सहनशील आणि कष्टाळू असतात. त्यांच्या आयुष्यात सुरुवातीला संघर्ष असला तरी वयाची साठी पार केल्यानंतर त्यांचे आरोग्य अधिक स्थिर होते. त्यांची संयमी जीवनशैली आणि संकटांना न डगमगता सामोरे जाण्याची वृत्ती त्यांना वृद्धापकाळातही मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या खंबीर ठेवते ज्यामुळे त्यांच्या दीर्घायुष्याची शक्यता वाढते..मूलांक ६ज्यांचा मूलांक ६ आहे (६, १५, २४ तारखेला जन्मलेले), त्यांच्यावर 'शुक्र' ग्रहाचा प्रभाव असतो. शुक्र हा ग्रह शरीरातील संतुलन आणि सौंदर्याचा स्वामी आहे. अंकशास्त्र तज्ज्ञांच्या मते मूलांक ६ च्या व्यक्तींना निसर्गाकडून आरोग्यासाठी विशेष वरदान मिळालेले असते. हे लोक जीवनाचा आनंद घेणारे आणि आनंदी राहणारे असतात ज्यामुळे तणावाचे प्रमाण कमी असते. शरीरातील नैसर्गिक संतुलन आणि उत्तम रोगप्रतिकारशक्तीमुळे हे लोक ९० ते १०० वर्षांचा टप्पा सहज गाठू शकतात असे मानले जाते..मूलांक ९मूलांक ९ (९, १८, २७ तारखेला जन्मलेले) हा 'मंगळ' ग्रहाशी संबंधित आहे. हे लोक मुळातच खूप उत्साही आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय असतात. त्यांच्यात प्रचंड इच्छाशक्ती आणि लढाऊ वृत्ती असते. दीर्घायुष्यासाठी केवळ शारीरिक आरोग्यच नाही तर जगण्याची ओढही महत्त्वाची असते जी मूलांक ९ च्या लोकांमध्ये भरपूर असते. जरी हा अंक आक्रमक वाटत असला तरी जीवनाच्या उत्तरार्धात हे लोक आध्यात्मिकदृष्ट्या जास्त प्रगल्भ होतात, ज्यामुळे मानसिक शांतता लाभून ते दीर्घकाळ जगतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. अंकशास्त्रातील ही माहिती सामान्य निरीक्षणांवर आधारित आहे. दीर्घायुष्यासाठी उत्तम आहार, व्यायाम आणि वैद्यकीय सल्ला पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे.